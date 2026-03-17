La Matanza: las fuertes imágenes del momento en el que motochorros mataron a un remisero

En las últimas horas, trascendieron las impactantes imágenes de un asesinato a sangre fría en la localidad de San Justo , en el partido bonaerense de La Matanza .

Eduardo Gómez , de 53 años, fue asesinado de un disparo durante un asalto ocurrido cerca de las 6:30 de la mañana del domingo, cuando se dirigía a su trabajo en una agencia de remises .

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Guatemala y Moldes. De acuerdo con la investigación preliminar, Gómez caminaba hacia la agencia donde trabajaba, ubicada sobre la calle León Gallo, cuando fue interceptado por los asaltantes.

Según la pesquisa, el remisero intentó resistirse con un palo que llevaba en la mano. En ese momento, uno de los atacantes sacó un arma de fuego y le disparó a corta distancia. Gómez recibió un tiro en la pierna izquierda. Luego, cayó al piso y volvió a incorporarse, mientras los agresores escapaban a toda velocidad con su celular.

Vecinos que presenciaron la secuencia alertaron a la Policía y asistieron a la víctima hasta la llegada de la ayuda. Gómez fue trasladado al hospital Paroissien de Isidro Casanova. Pese a la atención médica, murió como consecuencia de la herida de arma de fuego. Según se informó, la bala le perforó la arteria femoral.

Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. El video, incorporado al expediente, permitió a los investigadores avanzar sobre la identificación de los atacantes y reconstruir el recorrido que hicieron antes y después del crimen.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas. A partir de las primeras medidas, se ordenaron allanamientos de urgencia que fueron autorizados por el funcionario judicial. Esos procedimientos permitieron a la Policía bonaerense detener a uno de los sospechosos.

El acusado fue identificado como D.R.P., de 20 años, quien fue interceptado a solo seis cuadras de la escena del crimen. Según la información incorporada a la causa, tenía antecedentes por encubrimiento. Tras esa detención, los investigadores continúan con la búsqueda del segundo sospechoso, señalado como cómplice en el ataque que terminó con la muerte de Gómez.