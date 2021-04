Cacano salió libre y fue sobreseído en casi todas las imputaciones

Finalmente, el empresario Alejandro "Cacano" Cabanillas quedó libre, luego de ser sobreseído en la mayoría de las imputaciones que pesaban sobre él tras un extraño incidente que ocurrió en enero y donde una joven lo denunció.

En diálogo con MDZ, el abogado Alfredo Paturzo se quejó por el modo en que los medios trataron a su defendido, y subrayó que Cacano fue sobreseído por las denuncias de abuso sexual simple, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves. "Es decir que se demostró que no había pruebas para sostener esas acusaciones", destacó.

En cambio, el empresario sí llegó a un acuerdo y se hizo un juicio abreviado por amenazas.

"Es importante resaltar que la mujer no retiró ninguna denuncia, sino que en sus declaraciones ella contó que el vínculo que tenía con él no era de 'empleada' sino que había una relación. Esto se vio, por ejemplo, en cientos de mensajes de chat", describió Paturzo, quien además enfatizó que "en las pericias que se le hicieron a esta persona no se demostró que haya padecido abusos ni privaciones de la libertad".

Tras salir de la cárcel, Cacano fue a la iglesia.

Para el letrado, Cacano nunca debió haber sido detenido. "No había elementos para dejarlo tras las rejas. Pensemos que esta persona se pasó casi tres meses en la cárcel, cuando en realidad lo que se debería haber hecho es citarlo a declarar", sintetizó el abogado.

Por su parte, el acusado visitó la Iglesia del Challao para "cumplir una promesa secreta" que muchos asocian con su recién recuperada libertad después de casi tres meses en el pabellón 5 de Boulogne Sur Mer.