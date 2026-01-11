Quién es Pahlaví, el heredero del sha que busca un cambio de poder en Irán

Reza Pahlaví volvió a aparecer en escena en Irán en medio de una nueva ola de protestas, con mensajes directos al pueblo iraní y duras críticas al régimen islámico que gobierna el país desde 1979.

Reza Pahlaví, primogénito del último sha de Persia , llamó nuevamente a los iraníes a manifestarse en las calles este domingo y aseguró haber recibido informaciones "fiables" que indican que la República Islámica empieza a quedarse sin "mercenarios" para hacer frente a los "millones" de personas que protestan en Irán , mientras el país continúa sin acceso a internet por tercer día consecutivo.

En un video difundido en persa a través de su cuenta de X, con traducción escrita al inglés, Pahlaví —que vive en el exilio desde que la revolución islámica liderada por el ayatolá Ali Jameneí derrocó a su padre en 1979— sostuvo que la presencia "amplia y valiente" de ciudadanos en las calles de Irán logró debilitar el "aparato represivo" del régimen.

Según afirmó, recibió reportes que indican que la República Islámica "se enfrenta a una grave escasez de mercenarios para hacer frente a los millones de personas que se manifiestan en las calles". En ese sentido, agregó que "muchas fuerzas armadas y de seguridad han abandonado sus puestos de trabajo o han desobedecido las órdenes de reprimir a la población" .

Pahlaví volvió a convocar a movilizaciones en las principales ciudades del país a las 18:00 hora local (14:30 GMT) y buscó transmitir un mensaje de respaldo internacional a quienes protestan en Irán . "No están solos", dijo, al asegurar que el mundo "apoya su revolución nacional y admira su valentía".

El hijo del último sha vive exiliado desde 1979 y vuelve a posicionarse en la crisis que atraviesa Irán.

En su mensaje también mencionó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien definió como "líder del mundo libre", y afirmó que tomó nota de la "valentía" del pueblo de Irán y que está listo para ayudarlos.

"No abandonen las calles. Mi corazón está con ustedes. Sé que pronto estaré a su lado", concluyó el hijo mayor del último sha de Irán, que desde hace días alienta las protestas desde el exilio e insta a Washington a estar preparado para intervenir.

De príncipe heredero a opositor del régimen iraní

Embed - El último mensaje de Pahlaví

Reza Pahlaví nació en Teherán el 31 de octubre de 1960 y estaba destinado a gobernar Irán. Es el hijo mayor de Mohamed Reza Pahlavi, último líder de la dinastía Pahlaví, que gobernó el país entre 1941 y 1979 con respaldo de Estados Unidos, hasta ser derrocado por la Revolución Islámica.

Tenía apenas seis años cuando, en 1967, asistió a la ceremonia en la que su padre fue coronado como Shahansha (Rey de reyes) y fue nombrado oficialmente príncipe heredero de Irán. Fue educado en un colegio privado dentro del Palacio Real y, ya en su juventud, se formó como piloto de combate.

En 1978, con 17 años, viajó a Estados Unidos para continuar su entrenamiento militar en Texas. Mientras completaba esa formación, la revolución islámica forzó la salida de su familia del poder. El sha abandonó Irán en enero de 1979 y comenzó un largo exilio que lo llevó por varios países antes de instalarse en Estados Unidos, donde murió de cáncer en 1980.

Desde entonces, Reza Pahlaví vive fuera de Irán y se convirtió en uno de los críticos más visibles del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, quien gobierna el país desde 1989. La tragedia también marcó a su familia: dos de sus hermanos menores se suicidaron, dejándolo como la principal figura simbólica de una dinastía que muchos consideraban parte del pasado.

Hoy, con nuevas protestas y denuncias de organizaciones humanitarias que advierten que los muertos por la represión en Irán se contarían por "cientos", Pahlaví vuelve a presentarse como una posible alternativa si el régimen islámico finalmente cae.

Qué se sabe de las manifestaciones en Irán

Las protestas en Irán ya llevan casi dos semanas y dejaron un saldo de decenas de muertos, en un contexto marcado por fuertes restricciones a la comunicación. Desde el viernes, millones de iraníes permanecen sin acceso a internet ni a la telefonía internacional, luego de que el régimen ordenara el corte de los servicios para intentar frenar la organización de las movilizaciones.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre, impulsadas inicialmente por comerciantes del Gran Bazar de Teherán, y con el correr de los días se extendieron a más de un centenar de ciudades en todo Irán. Según organizaciones de derechos humanos, la represión fue en aumento a medida que crecían las concentraciones y se multiplicaban los focos de protesta.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, informó el viernes que al menos 51 personas murieron desde el inicio de las manifestaciones en Irán. En tanto, la organización Human Rights Activists News Agency elevó esa cifra a 65 fallecidos y denunció además la detención de al menos 2.311 personas en distintos puntos del país.

Ambas entidades advierten que el número real de víctimas podría ser mayor, debido a las dificultades para verificar la información en Irán tras el bloqueo de las comunicaciones y las restricciones impuestas a la prensa independiente.