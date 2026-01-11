Colisión fatal en la Ruta 40: dos fallecidas en Malargüe

Un trágico accidente vial ocurrido en la madrugada de este domingo dejó como saldo dos mujeres fallecidas y varios heridos en el departamento de Malargüe.

El hecho se registró alrededor de las 5 de la mañana, en jurisdicción de la Comisaría 24°, sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2.952, en el sector conocido como Puente del Matadero.

Según la información oficial, el siniestro involucró a un automóvil Fiat Palio y a una camioneta Toyota Hilux, que circulaban en sentido sur–norte con destino a la ciudad de San Rafael.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, ambos vehículos colisionaron, provocando que la camioneta terminara debajo del puente. Como consecuencia del impacto, dos mujeres que viajaban como acompañantes en la Hilux fallecieron en el lugar.

La camioneta era conducida por R. C., de 38 años, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Malargüe, donde ingresó a Unidad de Terapia Intensiva. Junto a él viajaba una nena sin identificar aún (y sin precisar edad) y una mujer identificada como Vilma Guanco de 36 años, ambas fallecidas. Un tercer acompañante, un joven de 17 años se encuentra en estado reservado y será derivado al Hospital Central.

En tanto, el Fiat Palio era conducido por V. M., de 30 años, quien sufrió politraumatismos leves con escoriaciones. El dosaje de alcohol realizado arrojó resultado negativo (0,00 g/L). En el rodado viajaban además dos menores, una nena de 10 años y otra de 7, ambas con politraumatismos leves. Los ocupantes del automóvil se trasladaron por sus propios medios al nosocomio local para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron ambulancias y personal policial, mientras que la Justicia investiga las circunstancias que derivaron en el siniestro. El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante las tareas de asistencia y peritaje.