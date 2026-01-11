Un joven quedó en grave estado tras un violento choque en carril Rodríguez Peña

El automóvil perdió el control, impactó contra un árbol y se prendió fuego. Bomberos y personal de emergencia trabajaron en el lugar.

Un joven de 26 años resultó gravemente herido este martes por la mañana tras protagonizar un violento accidente vial en el departamento de Maipú.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 en la intersección de carril Rodríguez Peña y calle Urquiza, cuando un automóvil Ford Mondeo circulaba de oeste a este y, por causas que aún se investigan, su conductor perdió el dominio del vehículo, se cruzó de carril e impactó en solitario contra un árbol.

Como consecuencia del choque, el rodado comenzó a incendiarse, lo que motivó la rápida intervención de personas que se encontraban en el lugar, quienes lograron rescatar al conductor antes de que el fuego se propagara por completo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito municipal y Bomberos Voluntarios de Maipú, que lograron sofocar el incendio. El vehículo presentó daños parciales en el motor y en el habitáculo.

Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al joven, identificado con las iniciales M. B., quien sufrió politraumatismos graves con pérdida de conocimiento producto del accidente. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Central.