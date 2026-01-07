Sarah, la joven que estuvo con Luciano Castro, lo expuso y contó toda la verdad: "Él me besó y..."

La mujer decidió hablar en El Trece y contar en detalle todo lo que sucedió con el actor.

Luciano Castro se encuentra en el foco de la tormenta luego de unos audios muy fuertes que lo involucran con una joven de España. Ella se llama Sarah y decidió romper el silencio en el programa Puro Show (El Trece), donde contó todo sin temor alguno.

"Yo estaba trabajando y Luciano fue un día y ahí hablamos porque yo era camarera", comenzó contando. Luego, dejó en claro que regresó una semana después y allí él le comentó: "Me preguntó si había salido de fiesta porque mi voz estaba un poco ronca".

Sarah también confesó que comenzó a cambiar algunas palabras para hacerse el español y eso le pareció raro: "Fue raro, yo tengo muchos amigos argentinos y sé cómo hablan". En otra parte de la charla, ella contó que el actor la miró mucho en su trabajo y notó que quería algo más.

"Él me besó y no pasó nada más", expresó respecto al encuentro y al accionar que tuvo Luciano Castro, quien claramente quedó asombrado con ella. La joven destacó que hubo encuentros de tiempos muy cortos en la esquina donde estaba parando Luciano, donde charlaban de la vida.