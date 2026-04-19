Javier Milei estrecha sus lazos con Benjamin Netanyahu y firma acuerdos en medio de la guerra

El presidente Javier Milei se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un encuentro en el que se definió la firma de varios acuerdos de asociación estratégica y una declaración conjunta.

En paralelo, el canciller argentino, Pablo Quirno, mantuvo una reunión con su homólogo israelí, el ministro de Exteriores Gideon Saar.

, , , . , . —- Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina @JMilei , un gran amigo del Estado de Israel. Israel y… pic.twitter.com/ammraov0cu

Tras su encuentro con el primer ministro israelí, Milei anunció que los vuelos directos entre Israel y Argentina comenzarán a funcionar en noviembre de este año.

"A partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv y nuestras naciones estarán más cerca que nunca, profundizando un lazo inquebrantable entre dos países que supieron estar el uno para el otro cuando el destino lo demandó", informó tras reunirse con el líder israelí en su oficina en Jerusalén.

Netanyahu celebró la próxima apertura de la ruta, asegurando que esta no sólo acorta el tiempo de viaje: "Hacemos a nuestra gente mucho más fuerte".

WhatsApp Image 2026-04-19 at 1.39.42 PM Con este cartel aguardaban al presidente Milei en Tel Aviv

La línea estará operada por la principal aerolínea israelí, El Al, y será el vuelo más largo de los que esta lleva a cabo.

"Trabajaré junto al ministro de Transportes argentino para que cada vez más aerolíneas se unan a ese acuerdo", dijo la titular de Transportes de Israel, Miri Regev.

Netanyahu recibió efusivamente a Milei este domingo en su oficina en Jerusalén, entre comentarios cómicos comparando la palabra "Javer" ("amigo", en hebreo) con el nombre del mandatario argentino.

"Simplemente, no tenemos mejores compañeros en el mundo que los Estados Unidos de América y la gran democracia de Argentina", aseguró en la comparecencia conjunta tras su reunión bilateral.

Se trata de la tercera visita de Milei a Israel, en muestra de apoyo al país. Ya en verano de 2025, el argentino anunció su intención de trasladar este año su embajada a Jerusalén (a pesar de ser también la capital reivindicada para el Estado palestino), si bien no ha concretado aún la fecha.

Este domingo, Milei afirmó que el traslado se producirá "cuando las condiciones lo permitan", sin dar más detalles

Milei participará además en la noche del domingo en una pregrabación de la ceremonia por el 78º Día de la Independencia de Israel en Monte Herzl, que incluirá el tradicional encendido de antorchas.

Embed - Milei con Netanyahu

El lunes, el mandatario recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad Bar-Ilan, en Ramat Gan (distrito de Tel Aviv), donde también pronunciará un discurso, y más tarde se reunirá con el presidente israelí, Isaac Herzog.

La jornada incluirá además una visita a la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos.

El martes, el mandatario mantendrá un encuentro con rabinos, visitará la Iglesia del Santo Sepulcro y participará en actividades oficiales por el día de la independencia de Israel, con ceremonias y visitas aún no especificadas por la oficina presidencial.

En este contexto, Milei también será galardonado con la Medalla Presidencial de Honor; la máxima condecoración civil de Israel, pensada, según Presidencia israelí, para aquellos con una "contribución excepcional al Estado de Israel o a la humanidad a través de su talento, servicio u otros medios".

Así, el presidente argentino comenzó hoy su nuevo viaje a Israel, donde permanecerá un total de 3 días, donde puede que oficialice la concreción del traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

La sede diplomática del país se encuentra actualmente en la ciudad de Herzliya, a las afueras de Tel Aviv, y de concretar su traslado Milei seguiría los pasos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en 2018 ordenó mover la embajada de su país a Jerusalén, reconociéndola como capital de Israel.

El traslado de embajadas a Jerusalén es visto como un gesto de apoyo al control israelí sobre toda la ciudad, cuya parte oriental permanece ilegalmente ocupada por Israel según el derecho internacional, mientras los palestinos la reclaman como la capital de su futuro Estado.

Desde incluso antes de asumir el cargo Milei se ha posicionado como un férreo aliado de Israel y, junto a Estados Unidos, es uno de sus principales aliados en materia de política exterior.