Milei inició su visita a Israel con una recorrida por el Muro de los Lamentos

El presidente Javier Milei inició su visita a Israel en el Muro de los Lamentos, un sitio cargado de simbolismo religioso y político. Su presencia allí ratifica su alineamiento estratégico con el gobierno de Benjamin Netanyahu, en una política exterior definida como "sin ambigüedades" y con un fuerte eje con Washington.

La visita al sitio sagrado del judaísmo no fue un gesto aislado. Milei ratificó allí su alineamiento estratégico con el gobierno de Benjamin Netanyahu, en lo que desde su entorno definen como una política exterior “sin ambigüedades”. La señal apunta también a consolidar su eje con Washington, en momentos donde la Casa Blanca busca sostener un delicado equilibrio regional. El gesto, leído en clave diplomática, refuerza una línea que el Presidente ya había explicitado en anteriores viajes y declaraciones públicas.

Milei en Israel: simbolismo y alianzas internacionales La comitiva oficial incluyó a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al canciller Pablo Quirno y al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quienes participaron de las actividades protocolares y de las reuniones previstas con autoridades locales. Luego el mandatario protagonizará un encuentro con el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, que podría dar lugar al anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al y a la firma de acuerdos conjuntos.

El viaje se produce en paralelo a un escenario doméstico complejo. En Argentina, la agenda política está atravesada por el caso de presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que escaló en los últimos días y sumó presión sobre la administración libertaria. A esto se suma el dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, un registro que genera dudas en sectores de la sociedad sobre la consistencia del programa económico.