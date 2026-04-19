Milei inició su visita a Israel con una recorrida por el Muro de los Lamentos
El presidente Javier Milei inició sus actividades oficiales en su visita a Israel. Se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu para firmar acuerdos bilaterales.
El presidente Javier Milei inició su visita a Israel en el Muro de los Lamentos, un sitio cargado de simbolismo religioso y político. Su presencia allí ratifica su alineamiento estratégico con el gobierno de Benjamin Netanyahu, en una política exterior definida como "sin ambigüedades" y con un fuerte eje con Washington.
La visita al sitio sagrado del judaísmo no fue un gesto aislado. Milei ratificó allí su alineamiento estratégico con el gobierno de Benjamin Netanyahu, en lo que desde su entorno definen como una política exterior “sin ambigüedades”. La señal apunta también a consolidar su eje con Washington, en momentos donde la Casa Blanca busca sostener un delicado equilibrio regional. El gesto, leído en clave diplomática, refuerza una línea que el Presidente ya había explicitado en anteriores viajes y declaraciones públicas.
Milei en Israel: simbolismo y alianzas internacionales
La comitiva oficial incluyó a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al canciller Pablo Quirno y al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quienes participaron de las actividades protocolares y de las reuniones previstas con autoridades locales. Luego el mandatario protagonizará un encuentro con el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, que podría dar lugar al anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al y a la firma de acuerdos conjuntos.
El viaje se produce en paralelo a un escenario doméstico complejo. En Argentina, la agenda política está atravesada por el caso de presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que escaló en los últimos días y sumó presión sobre la administración libertaria. A esto se suma el dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, un registro que genera dudas en sectores de la sociedad sobre la consistencia del programa económico.
En ese marco, la imagen de Milei en Jerusalén funciona también como un mensaje hacia adentro: mientras enfrenta tensiones políticas y económicas en el plano local, el Presidente apuesta a reforzar su perfil internacional y su red de alianzas. La escena en el Muro, repetida pero no por eso menos significativa, vuelve a sintetizar esa doble dimensión de su gestión: la búsqueda de respaldo externo en un contexto global incierto y la necesidad de sostener gobernabilidad en un frente interno cada vez más exigente.