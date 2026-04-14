La Fragata Libertad inició su viaje: qué países visita y cuándo regresa

La Fragata Libertad volvió a surcar los mares en una nueva misión de formación que se extenderá por más de cuatro meses. El buque escuela argentino recorrerá distintos puntos de América con escalas en varios países, en un viaje que combina entrenamiento naval, representación internacional y participación en eventos históricos.

Cuál es el recorrido del nuevo viaje de instrucción de la Fragata Libertad.

La embarcación partió desde Buenos Aires en el marco de su 54° Viaje de Instrucción, con una tripulación integrada por oficiales, suboficiales y 45 guardiamarinas que atraviesan la etapa final de su formación profesional.

Durante la travesía, los futuros oficiales suman experiencia en navegación oceánica, mientras que la fragata cumple también un rol diplomático clave al visitar puertos internacionales y participar en encuentros con otros buques escuela.

El itinerario incluye varias escalas en territorio estadounidense, donde la nave formará parte de actividades conmemorativas por los 250 años de la independencia. Este será uno de los momentos más relevantes del viaje, con participación en actos y encuentros navales.

Cuándo vuelve la Fragata Libertad

Tras completar su recorrido por América, el regreso al país está previsto para mediados de septiembre. La embarcación volverá a ingresar al Río de la Plata y amarrará nuevamente en el Apostadero Naval Buenos Aires, cerrando así una nueva etapa de instrucción.

El recorrido completo de la Fragata Libertad en 2026

A lo largo de los 142 días de navegación, la fragata pasará por nueve puertos estratégicos:

Fortaleza (Brasil): del 1 al 5 de mayo

New Orleans (Estados Unidos): del 28 de mayo al 1 de junio

Norfolk (Estados Unidos): del 19 al 24 de junio

Baltimore (Estados Unidos): del 25 de junio al 1 de julio

New York (Estados Unidos): del 4 al 8 de julio

Boston (Estados Unidos): del 11 al 16 de julio

Kingston (Jamaica): del 1 al 5 de agosto

San Juan (Puerto Rico): desde el 9 de agosto, por cuatro días

Río de Janeiro (Brasil): del 6 al 10 de septiembre

Luego de su última escala internacional, el arribo a la Argentina está previsto entre el 17 y el 18 de septiembre, con amarre final el día 19.