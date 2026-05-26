La historia de la joven argentina que cumple su sueño a bordo de la Fragata Libertad

Milagros García nació en Bahía Blanca, pero gran parte de su historia se construyó en Puerto Madryn, frente al mar. Allí, entre el viento patagónico y las aguas del Golfo Nuevo, empezó a desarrollar una conexión con la navegación que terminaría marcando su futuro. Su paso por la “Escuela de la Costa” y la práctica del windsurf y la vela no fueron simples hobbies de infancia.

Hoy es Guardiamarina en Comisión y atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. A bordo de la fragata ARA “Libertad ”, la joven argentina navega rumbo a Estados Unidos mientras completa el último tramo de su formación dentro de la Armada Argentina. Aquellas experiencias que sumó en su infancia y adolescencia le enseñaron a entender el clima, leer el viento y resistir condiciones exigentes, habilidades que hoy aplica en plena navegación oceánica.

La vocación militar también atraviesa la historia de su familia. Su abuelo llegó a ser Suboficial Mayor de Infantería de Marina, su padre realizó el servicio militar en Puerto Belgrano y uno de sus hermanos actualmente es Cabo Principal.

Milagros García creció frente al mar en Chubut y hoy forma parte del histórico viaje de la Fragata Libertad rumbo a Estados Unidos.

Cuando ingresó a la Escuela Naval Militar, Milagros tenía una idea clara: quería navegar. Sin embargo, con el paso de los años descubrió un nuevo objetivo dentro de la Armada y decidió apuntar todavía más alto: convertirse en parte de la Aviación Naval.

Su desempeño académico la llevó incluso más lejos. En 2024 fue seleccionada para representar al país en el Programa de Intercambio Juvenil realizado en India, una experiencia internacional que amplió todavía más su formación y confirmó su vocación militar.

Actualmente integra la promoción 155° del Escalafón Comando Naval y forma parte de los Guardiamarinas en Comisión que realizan prácticas profesionales en la fragata. Allí participa de tareas vinculadas con navegación, conducción de personal y formación operativa.

La vida a bordo de la “Embajadora de los Mares”

Milagros Garcia - Gaceta Marinera (4) Entre velas, maniobras y navegación, Milagros García vive el tramo final de su formación como oficial de la Armada Argentina. Gaceta Marinera

La Fragata Libertad inició el 11 de abril su LIV Viaje de Instrucción. Son cinco meses de travesía y unas 16 mil millas náuticas de recorrido, con escalas en distintos países y actividades diplomáticas que representan a la Argentina alrededor del mundo.

La embarcación ya pasó por Fortaleza, en Brasil, y ahora navega rumbo a Nueva Orleans, donde participará del encuentro náutico internacional “Sail 250”. Más adelante continuará hacia Norfolk, Baltimore, Nueva York, Boston, Kingston, San Juan y Río de Janeiro.

Durante la navegación hacia Estados Unidos, la tripulación apagó los motores principales y desplegó todas las velas para avanzar únicamente impulsados por el viento tropical. En medio de esa experiencia tradicional de navegación, Milagros y el resto de los guardiamarinas participan además de la histórica regata “Boston Teapot”, competencia en la que la fragata ya obtuvo diez premios.

Fragata Libertad - Gaceta Marinera (2) La futura oficial de Marina forma parte de los 256 tripulantes que recorren más de 16 mil millas náuticas en cinco meses. Gaceta Marinera

Hoy, mientras el buque escuela argentino avanza por aguas internacionales, Milagros García cumple el sueño que empezó hace años frente al mar patagónico. Su historia combina disciplina, formación y pasión por navegar, pero también refleja el camino de una joven argentina que decidió abrirse lugar en uno de los ámbitos más exigentes de las Fuerzas Armadas.