La inédita confesión de Luis Brandoni sobre la hija que mantuvo oculta por décadas: "17 años"

Tras la partida del actor, resurgió una entrevista de 2022 que revela un capítulo poco conocido en su vida. Brandoni fue padre de Adriana, una historia de reencuentro y redención.

El fallecimiento de Luis Brandoni dejó un vacío inmenso en la cultura argentina, pero también abrió la puerta a los rincones menos explorados de su vida personal. Mientras el país lo despedía recordando sus papeles icónicos y su militancia, resurgió una confesión que, en su momento, pasó casi inadvertida: la existencia de su hija mayor, Adriana.

Hasta hoy, la cronología oficial del actor señalaba que sus únicas herederas eran Micaela y Florencia, fruto de su extenso matrimonio con la actriz Marta Bianchi. Sin embargo, en una charla íntima con Érica Fontana en el ciclo "He Vivido" de Telefe Noticias, el propio Beto le puso voz a un episodio que marcó su juventud y que mantuvo en el ámbito privado durante décadas.

"Un problema muy grave" Embed - Luis Brandoni

En el mano a mano, Brandoni recordó sus años de rebeldía y el quiebre de su adolescencia en Dock Sur. Al ser consultado por sus primeros intereses fuera del colegio, el actor no dio vueltas: "Las chicas, lógico, naturalmente". Pero esa curiosidad juvenil derivó en una responsabilidad para la que no estaba listo: “Fui papá a los diecisiete años”.

La noticia no fue motivo de brindis. “Fue un episodio feliz, pero para mí fue un problema muy serio, muy grave”, confesó, haciendo referencia al peso social y familiar de la década del 50. Según sus propias palabras, el contexto de la época hacía que fuera "difícil hablar de esas cosas", lo que derivó en un distanciamiento que duró mucho tiempo.