Soledad Silveyra reveló la última charla que tuvo con Luis Brandoni días antes de la muerte

Solita Silveyra dialogó con los medios de comunicación luego de ir a darle el último adiós a su compañero en la Legislatura.

Soledad Silveyra fue la compañera de Luis Brandoni en este último tiempo debido a que ambos eran protagonistas de ¿Quién es quién?, una obra magnífica que realizaron en Buenos Aires. La actriz se expresó en las afueras de la Legislatura y contó detalles de la charla que tuvo con él.

En charla con los medios presentes, Solita Silveyra dejó en claro que Brandoni es un "maestro, un referente. Nos cuidábamos mucho los dos", comenzó contando la artista sobre lo que significa el actor para el ambiente artístico.

Uno de los periodistas le consultó cuándo fue la última vez que habló con él y allí ella reveló la frase que le dijo: "El jueves hicimos la última función y estaba bien, la que no estaba bien era yo". También contó que no se pudo realizar la gira debido a la salud de Luis Brandoni.

La última charla que Soledad Silveyra mantuvo con Luis Brandoni Soledad Silveyra reveló la última charla que tuvo con Luis Brandoni y emocionó a todos

"El jueves estaba espléndido y dándome fuerzas a mí: 'Vamos que el escenario cura todo, vamos que el escenario cura todo. Si yo no hago esta obra de teatro, me muero'", le dijo Beto a Soledad Silveyra en ese último encuentro en el teatro.