El día en que Luis Brandoni habló de sus grandes amores en la vida: "Cuando somos grandes también es bonito"

El mundo del espectáculo argentino amaneció de luto este 20 de abril de 2026 tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Luis Brandoni a los 86 años . Tras sufrir un accidente doméstico en su casa el pasado 11 de abril, que derivó en una prolongada internación por un hematoma subdural.

Pese a haber construido una trayectoria pública extensa, sólida y muchas veces cruzada por su actividad gremialista y política, el protagonista de grandes éxitos siempre mantuvo su vida privada resguardada y alejada de los escándalos mediáticos. Sin embargo, hubo tres grandes historias de amor que marcaron su camino en diferentes etapas vitales.

El vínculo más prolongado y fundacional en la vida afectiva del actor fue el que mantuvo con la reconocida actriz Marta Bianchi . Juntos compartieron 38 años de sus vidas, convirtiéndose en padres de sus dos hijas: Micaela y Florencia.

A lo largo de casi cuatro décadas, no solo compartieron el calor del hogar, sino también el rigor y la pasión de los escenarios y sets de filmación, donde forjaron una sólida dupla actoral y disfrutaron de grandes éxitos laborales compartidos. Pero la historia no estuvo exenta de desafíos severos. Durante los convulsionados años 70, debieron enfrentar una profunda adversidad cuando, en 1974, se vieron forzados a exiliarse en México tras recibir reiteradas amenazas. A los diez meses, asumieron el riesgo de volver a la Argentina.

Embed - Martha Bianchi y Luis Brandoni

Años después de su separación, mantuvieron una excelente relación basada en su rol como padres. Sobre ella, Brandoni reflexionó en una oportunidad con profunda sensibilidad:

“Fue un gran amor… Yo soy de la idea de que se puede seguir amando a una persona con la que ya no estás, amando desde otro lugar”.

Mónica López: una segunda apuesta formal

monica lopez y luis brandoni Luis Brandoni y su segunda mujer. Archivo MDZ

Con la llegada del nuevo milenio, el corazón del actor volvió a palpitar al ritmo de un nuevo romance. A comienzos de los años 2000, Brandoni conoció a Mónica López. El flechazo ocurrió durante una vibrante temporada teatral en Mar del Plata. Mientras él protagonizaba una obra sobre las tablas, ella se encontraba en la ciudad acompañando a sus amigos, el productor Carlos Rottemberg y Linda Peretz, quienes terminaron oficiando de celestinos de la incipiente pareja.

La relación creció de manera constante y decidieron formalizar el amor en 2007 pasando por el registro civil. Este matrimonio los unió a nivel sentimental y también profesional, ya que formaron una sociedad con la que desarrollaron diversos proyectos de producción teatral y audiovisual.

Finalmente, tras 9 años de relación en conjunto, la pareja decidió divorciarse en el año 2010, concluyendo su etapa matrimonial en buenos términos.

Saula Benavente: un último amor

Embed - Quienes fueron los tres grandes amores en la vida de Luis Brandoni: dos matrimonios y un amor con alma joven

En sus últimos años, el querido actor experimentó una forma diferente y libre de vivir el amor junto a Saula Benavente, productora, guionista y directora audiovisual, además de ser hija del reconocido pintor y escenógrafo Saulo Benavente.

A pesar de la diferencia de 33 años de edad, encontraron una dinámica perfecta que se adaptaba a las necesidades de ambos en la madurez. Durante el aislamiento por la pandemia, Brandoni abrió las puertas de su intimidad para explicar con naturalidad cómo funcionaba este vínculo de noviazgo en casas separadas.

“Pasé la cuarentena en mi casa, con algunas visitas a mi novia, que vive en su casa. Tengo novia, sí. No convivimos porque ella tiene su hijo y cada uno tiene sus cosas, pero somos novios. Es muy lindo, sobre todo porque evitamos el desgaste de la convivencia”.