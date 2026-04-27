Encuentro clave en Bariloche: la reina Máxima llega al país y podría cruzarse con Javier Milei

Bariloche se convertirá esta semana en el epicentro del poder económico y político regional. Desde este miércoles y hasta el viernes, el emblemático hotel rionegrino albergará la 11ª edición del Foro Llao Llao , el encuentro fundado por Eduardo Elsztain (presidente de IRSA) que reúne a los empresarios y emprendedores más influyentes de la red Endeavor.

La gran novedad de este año es la confirmación de la Reina Máxima de los Países Bajos , quien aterrizará en la ciudad patagónica para participar de las sesiones del día jueves. Su presencia no es solo protocolar: Máxima asistirá en su carácter de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas , con el eje central puesto en la salud financiera .

La participación de la Reina se enmarca en su labor global para promover el acceso equitativo a herramientas financieras. Su discurso en Bariloche buscará sensibilizar al sector empresarial sobre la importancia de la inclusión y la estabilidad económica de las personas, un tema que resuena con fuerza en el contexto de las reformas que atraviesa la Argentina.

A pesar de la relevancia de los invitados, la asistencia del presidente Javier Milei aún no ha sido confirmada de forma oficial. El mandatario recibió la invitación formal, pero su participación está supeditada a una semana política agitada , marcada por el seguimiento de las reformas en el Congreso y la estrategia económica del cierre de mes.

De concretarse su viaje, se trataría de uno de los encuentros de mayor impacto internacional en suelo argentino, permitiendo un diálogo directo entre el líder libertario y la representante de la ONU sobre el rumbo financiero del país.

Qué es el Foro Llao Llao

Surgido como un espacio de reflexión y networking para los dueños de las principales compañías del país, el foro se caracteriza por su hermetismo y la calidad de sus expositores, además de debatir la coyuntura nacional y las oportunidades de inversión a largo plazo.

El viernes se dará por finalizado el evento, esperando que para entonces se hayan trazado las principales líneas de acción entre el sector privado y los organismos internacionales representados por la monarca.