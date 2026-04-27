Elecciones PASO: cuáles son los dos cambios clave que podría estudiar el Gobierno en Mendoza

El Gobierno Provincial volvió a defender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) en Mendoza , en momentos donde la gestión del presidente Javier Milei envió un proyecto para derogarlas a nivel nacional.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, fue consultado este lunes sobre el proyecto nacional y decidió diferenciarlo de Mendoza, donde la provincia mantiene su propio sistema electoral, también con PASO.

Aseguró que de la Nación rescata en primer lugar la instauración de la Boleta Única, donde ya regía en Mendoza, más la posibilidad de aplicar el requisito de Ficha Limpia, donde también funciona en esta jurisdicción. No obstante, aplicó reparos respecto a la derogación de las elecciones primarias.

"Respecto a las PASO, entendemos que tienen que tener el fin que tienen que tener justamente, y que muchas veces a nivel nacional se ha desvirtuado y se ha transformado en una encuesta, porque no todos los frentes llevan distintos precandidatos y termina yendo una sola persona a definir un espacio que no es tal", planteó el Ministro.

Como ejemplo esclarecedor, está el de la elección presidencial del 2019, donde el Frente de Todos (PJ), Juntos por el Cambio, Consenso Federal y el Frente de Izquierda (FIT), entre otros, compitieron sin internas y los precandidatos se transformaron automáticamente en candidatos para las generales.

De igual forma, en sus consideraciones y defensa de la herramienta, Mema agregó que "las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son las internas de los partidos y como herramienta democrática es bueno que los ciudadanos sean quienes terminan eligiendo los candidatos de los distintos frentes, porque si no, se terminan transformando soluciones de cúpulas partidarias".

El posible cambio de las elecciones PASO en Mendoza

Sobre Mendoza, Mema dijo que "es distinta la situación, porque realmente, del 2015 hasta acá siempre las fórmulas que han estado competitivas, han dirimido su candidatura en las PASO, y ha sido la ciudadanía la protagonista en definir quiénes son finalmente los candidatos".

De igual forma, el ministro de Gobierno planteó algunas dudas dentro del sistema de las PASO en Mendoza que podrían analizarse a futuro.

"Creo que tenemos que revisar en Mendoza también el financiamiento", aseguró.

Pero además, expresó que también se debería analizar "qué pasa con aquellos aquellas agrupaciones que no tienen diferencias internas, que yo creo que ahí no deberían presentarse en las PASO".

"Tenemos que que revisarlo, pero en definitiva como herramientas en la provincia han sido muy importantes, y a nivel nacional me parece que esté bien que se revise porque no es una herramienta que se ha utilizado siempre", finalizó.