Nueva audiencia por la muerte de Maradona: foco en la autopsia y el estado del cuerpo

En una nueva jornada juducial por el caso de la muerte de Diego Armando Maradona , los médicos forenses que se encargaron de la autopsia y los toxicólogos que realizaron análisis histopatológicos declararán este martes para proporcionar a la Justicia más detalles sobre las condiciones en las que se encontraba en cuerpo del astro argentino en los momentos posteriores a su muerte.

Se trata de los doctores Federico Martín Corasanitti y Carlos Mauricio Casinelli, quienes estuvieron a cargo del procedimiento en la morgue de San Fernando .

Corasanitti y Casinelli ya comparecieron el año pasado ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach -destituida por el documental Justicia Divina-, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. En ese momento, ambos profesionales coincidieron en que el cuerpo “tenía espuma, livideces, el abdomen tenso y edematizaciones”. A su vez, subrayaron que el deceso pudo haber ocurrido entre las 9 y las 12 del 25 de noviembre de 2020, es decir, aproximadamente seis horas antes .

Los médicos recalcaron que en la habitación de Tigre se hallaron botellas de agua mineral con sal (de la marca Villavicencio), un inodoro portátil y ampollas de medicamentos como ranitidina y Reliverán, al tiempo que insistieron: “En todos los órganos había retención de líquido”.

Casinelli, en tanto, indicó que Maradona falleció como consecuencia de “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y detectó una “miocardiopatía dilatada”.

Según los forenses, en la vivienda no había aparatología médica y el cuarto estaba “tabicado y a oscuras. Diego estaba tapado con una sábana y boca arriba”.

El neurocirujano y exmédico personal de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Coschov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador Mariano Perroni son los siete acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa es de ocho a 25 años de prisión.

Mientras que los peritos de la Policía Bonaerense son Silvana De Piero, María Agustina Vayo, Sebastián Zabala y Ezequiel Ventossi.