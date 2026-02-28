El Gobierno cerró las sesiones extraordinarias con su máximo triunfo y Javier Milei ya tiene su reforma laboral

En un escenario inmejorable, el Gobierno cerró este viernes las sesiones extraordinarias en el Senado con un triunfo histórico: la sanción definitiva de la reforma laboral . Tras una larga novela que incluyó modificaciones en Diputados, la bancada libertaria volvió a agrupar las voluntades de los aliados y peronistas disidentes y apabulló a la oposición, que debió resignarse al curso de los acontecimientos.

En una foto que quedará para los libros, el proyecto libertario por fin se convirtió en ley con 42 votos a favor, compuestos de libertarios, UCR, PRO, peronistas disidentes y partidos provinciales, contra las 28 voluntades en contra del peronismo kirchnerista y las dos abstenciones de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

El momento de la votación llegó tras cuatro horas de debate, en una sesión que se extendió por más de 11 horas, donde también el oficialismo festejó la aprobación del Régimen Penal Juvenil, que entre otros puntos bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Haciendo un repaso de las arduas y extensas negociaciones que permitieron al Gobierno llegar a este punto, el oficialismo debió hacer varias concesiones para que el proyecto viera luz verde.

Entre un grupo de treinta modificaciones negociadas, se borró el artículo sobre reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, algo que afectaba los ingresos de los gobernadores y Nación; se mantuvo cierta paz con los sindicatos y entidades empresariales al sostener los aportes compulsivos -con topes más bajos, eso sí-; se sostuvo el 6% de aportes para las obras sociales.

Patricia Bullrich lideró los esfuerzos del oficialismo en el Senado para aprobar el Régimen Penal Juvenil y la Reforma laboral.

En el ida y vuelta del proyecto, el Gobierno logró colar con un poco de muñeca legislativa el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires como un anexo, algo que básicamente disuelve el fuero laboral nacional, un espacio de protección histórico para los sindicatos. Si bien hubo voces críticas que reclamaron que la inclusión debería haberse sumado a una ampliación del temario, la falta de resistencia le permitió avanzar al Gobierno sin mayores esfuerzos.

Donde sí el oficialismo debió recular fue con el famoso artículo 44, un intento de último momento de introducir un cambio en el régimen de licencias médicas que reducía el salario entre un 25% y un 50% -según si la licencia era por un motivo voluntario o no- que provocó un rechazo masivo en la discusión pública. Ante las voces de alarma de los aliados, finalmente el Gobierno aceptó eliminar el artículo en la Cámara de Diputados, lo cual fue finalmente ratificado este viernes en el Senado.

La resistencia kirchnerista y un debate sentenciado

En ese marco, con las opciones agotadas, el kirchnerismo, de la mano de Mariano Recalde, intentó mocionar para que el proyecto regresara a comisiones con el argumento de cambios a último momento en el texto. Sin embargo, en una muestra de lo que sería la votación final, la amalgama oficialista se impuso con holgura, preparando la sesión para un final anticipado.

Así, de parte de La Libertad Avanza solo tomó la palabra el miembro informante, Juan Cruz Godoy, se limitó a señalar que "el empleo formal privado se mantiene igual desde 2012 y, sin embargo, los juicios laborales crecieron desde 2010 al 2024 en un 135%".

Y agregó: "En muchos casos los trabajadores piden no ser formalizados porque perderían los beneficios económicos que reciben del Estado y los empleadores eligen no crecer con tal de no asumir nuevos riesgos laborales".

Patricia Bullrich - senado El Gobierno se anotó su victoria final en el Senado con la aprobación del Régimen Penal Juvenil y la reforma laboral. NA

Críticas al proyecto laboral de Javier Milei

Por su parte, la bancada kirchnerista se tomó turnos para apuntar contra la reforma laboral, la cual señalaron por varios de sus puntos que chocan contra la Constitución y tratados internacionales, algo que podría sabotear uno de los objetivos centrales de la ley.

"Ponen en jaque la seguridad jurídica cuando proponen leyes que violan la constitución. Esto va a generar más litigiosidad y muchas dudas en los inversores", sentenció el senador y abogado laboralista Mariano Recalde, quien además cuestionó el Fondo de Asitencia Laboral (FAL) creado para las indemnizaciones por considerarlo un "curro fenomenal".

"Esto recuerda el curro de las AFJP. Ahora lo usan para subsidiar a empresas que despiden. Es estatizar deuda privada", sentenció.

Luego, legisladores peronistas como el pampeano Pablo Bensusán plantearon que la ley atenta contra el principio de la progresividad, que "no es una cuestión ideológica, sino de respeto de la Constitución y el sistema democrático".

"Al trabajador que inició una relación laboral con un marco normativo que amparaba sus derechos, que le generó una expectativa de vida, trabajo y desarrollo. No se lo podemos cambiar nosotros con una ley posterior", enfatizó. En paralelo, su compañera de banca Florencia López aseguró que "hoy (LLA) pone la excusa de la creación de trabajo para eliminar todos y cada uno de los derechos de los trabajadores".

El cierre de Patricia Bullrich y el triunfo oficialista

Finalmente, la que cerró el debate fue la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, quien sabiéndose triunfal protagonizó un duro discurso donde sentenció: "Esta ley va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: la idea que destruir empleo es defender derechos".

"Parecía el Senado un lugar donde se discutían ideas, pero no hemos escuchado más que insultos. Tienen que acostumbrarse que ahora son oposición", disparó Bullrich, y apuntó contra quienes buscan "generar un sistema absolutamente inentendible, que hace que nadie contrate a nadie".

Y agregó: "Es una realidad que viene año tras año. En nombre de trabajadores se mandó a la informalidad a millones de trabajadores, es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir".

Para cerrar, Bullrich remarcó que esta "es la primera oportunidad que no podemos perder" y cuestionó la política de planes sociales del Gobierno anterior. "¿Hay algo más precarizado que un plan social? ¿Saben lo que tenían? A un gerente de la pobreza, pero ni jubilación, ni riesgo de trabajo. No tenía, nada, nada, nada. Eso no es tener libertad", replicó la legisladora con tono triunfal y dijo: "Hoy tenemos trabajadores más libres. Estamos cambiando la historia de la Argentina".

Tras la sanción de la ley, los referentes del oficialismo celebraron en las redes sociales, entre ellas la propia Bullrich, quien ganó aún más impulso tras una temporada exitosa en las sesiones extraordinarias. En ese sentido, la exministra de Seguridad auguró: "Este equipo de Senadores hizo historia. De verdad. Si hicimos todo esto en 2 meses, imagínense todo lo que vamos a hacer cuando arranquen las sesiones ordinarias".

Los principales puntos de la reforma laboral del Gobierno

Entre los principales puntos del texto del oficialismo, la nueva ley establece una reducción en la base de cálculo de las indemnizaciones, eliminando de esa consideración las vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios.

En paralelo, para evitar discrecionalidades en el caso de juicios laborales, se fijó que la actualización de las indemnizaciones deberá respetar un indicador equivalente al IPC más un 3%.

Por otro lado, el proyecto determinó que las sentencias podrán ser cumplidas en 6 cuotas mensuales consecutivas en caso de grandes empresas y en hasta 12 cuotas en caso de PyMEs.

En relación a las vacaciones, la reforma laboral otorga la posibilidad de convenir el fraccionamiento de las vacaciones por un mínimo de 7 días, algo que debe ser acordado por el empleador y el empleado.

Además, el proyecto establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas, siempre que se respete el descanso de 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal. Esa medida se vio acompañada de un "banco de horas" que permitirá a las empresas compensar "horas extraordinarias" del trabajador con "francos" en lugar de pagar las clásicas horas extras. Todo esto, también de mutuo acuerdo.

Entre los puntos más discutidos, aparece la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una cuenta en una entidad financiera conformada por cada empresa destinada exclusivamente al pago de futuras indemnizaciones.

En ese sentido, el Gobierno proponía que las empresas efectuaran una contribución obligatoria del 3% de la masa salarial para financiarlo, que sería descontado de la contribución previsional al SIPA. Es decir que el dinero en lugar de ir a la ANSES iría a esa cuenta. A propuesta de la UCR terminaron fijando que sería del 1 % para grandes empresas y del 2,5 % para las PyMEs.

Por otro lado, las denominadas cuotas solidarias de los sindicatos seguirán vigentes, aunque se fijó un tope del 2% para las mismas, mientras que los aportes a las obras sociales sindicales, que iban a bajarse del 6% al 5%, finalmente no se tocaron.