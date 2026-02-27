Efusiva celebración de Javier Milei por la nueva Ley de Flexibilización Laboral: qué dijo tras la victoria

El presidente Javier Milei apareció en redes sociales para celebrar un nuevo triunfo legislativo en extraordinarias.

El presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos.

Con una mayoría cómoda que construyó el oficialismo junto a sectores aliados, el Senado convirtió en ley el proyecto de reforma laboral, luego de una jornada de protestas en las cercanías del Congreso.

La votación reflejó un desenlace bastante holgado en favor del Gobierno, en línea con las estimaciones previas: 42 votos a favor, 28 negativos y dos abstenciones (Natalia Gadano y José Carambia).

Tras la victoria legislativa, el presidente Javier Milei celebró en sus redes sociales. "Felicitaciones LLA y aliados!! VLLC!", fue el mensaje que compartió con una foto de todo el bloque propio y los aliados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2027565170088673658&partner=&hide_thread=false FELICITACIONES LLA & ALIADOS...!!!

VLLC! pic.twitter.com/4nsIxAZwFs — Javier Milei (@JMilei) February 28, 2026 La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien participó de forma protagónica en las negociaciones para destrabar los consensos con sectores dialoguistas, se mostró eufórica tras el resultado y se llevó todas las miradas.

Al final de la sesión, la ex ministra de Seguridad arengó a su tropa y juntó al resto de los senadores libertarios para una foto que registrara el momento de pleno júbilo, que se convierte en un hito en la gestión de Javier Milei.