Una marca de relojes de lujo abrirá un nuevo local en Buenos Aires tras visitar a Javier Milei

La prestigiosa marca Breitling anunció que abrirá un local propio para la venta en Argentina de los relojes de lujo que fabrica. La información se conoció luego de que el CEO global de la firma Georges Kern y el resto de las autoridades de la empresa mantuvieran un encuentro en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei.

La firma, que fue fundada en 1884 y actualmente pertenece al grupo Partners Group, se asoció al representante local Sensations du Temps para dinamizar su operatoria y favorecer la llegada al cliente local. Sensation du Temps representa a la empresa tanto en Argentina como en Uruguay desde 1994 y administra espacios exclusivos de alta relojería en Buenos Aires.

Otras autoridades y referentes de la empresa suiza que participaron de la reunión con Milei fueron Antoine Loron , director general para América Latina y el Caribe, Pablo Kohen y Hernán Díaz , representantes de la firma local Sensation du Temps , junto a Mario Kohen , vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentina-Suiza.

Pablo Kohen le dijo a Infobae que "Breitling abrió su primer boutique en Buenos Aires en 2011 y la cerró en 2018, año en que la marca fue adquirida por CVC Capital Partners. Desde entonces, Sensation du Temps reabrió su local en Patio Bullrich, mientras la firma suiza avanzó en una transformación estratégica, ampliando su público más allá del nicho aeronáutico y apostando a un perfil generalista. La compañía prevé ahora la apertura de su nueva boutique para el cuarto trimestre de 2026".

¿Cuándo abrirá el nuevo local de Breitling en Buenos Aires?

La apertura del local de Breitling en Buenos Aires está prevista para el cuarto trimestre del 2026. La visita de su CEO global ocurre mientras avanzan en la Argentina las políticas reformistas que buscan desregular y liberalizar amplios sectores de la economía nacional. En este sentido, Kern detalló que la Argentina ofrece condiciones para que marcas internacionales refuercen o retomen sus operaciones locales, siempre que existan reglas claras y previsibilidad.

La visita del directivo suizo a Buenos Aires incluyó una presentación especial en el Palacio Duhau, donde se celebró la alianza global de Breitling con Aston Martin y con el equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1. En ese marco, se mostró por primera vez el Navitimer B01 43 Aston Martin Aramco Formula One Team, un reloj numerado “Uno de 1959”, concebido como homenaje al debut de Aston Martin en la categoría. La pieza, fabricada en titanio y con esfera de fibra de carbono, condensa el espíritu de colaboración entre ambas marcas y refuerza la apuesta de Breitling por innovar en diseño dentro del segmento de lujo.