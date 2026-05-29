De la concesión a la realidad: cómo llega Penitentes al arranque de la temporada

Después de años de abandono, conflictos judiciales y temporadas marcadas por la incertidumbre, el complejo de alta montaña Penitentes busca consolidar una nueva etapa. Con algunos pendientes en la lista, pero con varios casilleros completados luego de la concesión que se dio el año pasado, el ex parque de nieve llega al invierno con un servicio “único” en Mendoza.

La empresa Mapsa Group , adjudicataria de la concesión del predio por un mínimo de 20 años, avanza con inversiones y obras para transformar el histórico centro de esquí en un parque turístico activo durante todo el año, no solo en la época de nieve . Y aunque algunas obras como la construcción de un supermercado o parque de toboganes, el predio tendrá esta temporada algunas mejoras que facilitarán su acceso y uso para mendocinos y turistas.

La apuesta de la firma mendocina, encabezada por Pablo García, cambió de foco en los últimos meses. Si bien el proyecto original contemplaba toboganes, un parador para motorhomes y nuevos espacios comerciales, la prioridad pasó a ser la recuperación integral de las históricas telesillas Pircas. “Después de varios estudios de mercado decidimos renacionalizar las telesillas, porque serían las únicas en Mendoza que prestarían un servicio panorámico durante todo el año”, explicó García.

La rehabilitación demandó más de seis meses de trabajo técnico y una fuerte inversión. Según detalló el empresario, se realizaron inspecciones y ensayos supervisados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con participación de ingenieros especializados llegados desde Buenos Aires. El proceso incluyó estudios magnetográficos sobre el cable principal, reemplazo completo del tendido, ensayos no destructivos sobre las estructuras metálicas, reacondicionamiento de motores y frenos y análisis estructurales sobre las bases de hormigón. “Hoy podemos decir que, después de un gran esfuerzo, las telesillas están habilitadas para poder disfrutar de Penitentes Park”, aseguró García.

La recuperación de los medios de elevación aparece como uno de los ejes centrales del nuevo esquema turístico. En un contexto donde la nieve resulta cada vez más imprevisible en Mendoza, la intención es sostener actividades durante las cuatro estaciones. Actualmente, el predio ya ofrece paseos panorámicos en telesilla, alquiler de vehículos UTV para recorrer circuitos de montaña, gastronomía y servicios básicos para visitantes. También avanzaron trabajos de restauración y reacondicionamiento en sectores peatonales, iluminación y restaurantes.

Penitentes park ski Mendoza Milagros Lostes - MDZ

El nuevo Penitentes

La estrategia coincide con el espíritu de la licitación impulsada por el Gobierno provincial, que buscó convertir a Penitentes en un centro recreativo permanente y no exclusivamente dependiente del esquí. El pliego de concesión, adjudicado a Mapsa Group en 2025, promovía precisamente el desarrollo de servicios turísticos, deportivos y comerciales durante todo el año.

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De cara a la temporada invernal 2026, la empresa proyecta sumar nuevos servicios vinculados al turismo de nieve, como rental de esquí, escuela, vinoteca y propuestas gastronómicas orientadas a la cocina regional y la cerveza artesanal. También continuarán las actividades de trekking, que durante la temporada nívea incorporarán recorridos con raquetas y randonné. A eso se suman competencias deportivas que ya se instalaron en la agenda de alta montaña, como el Aconcagua Ultra Trail y el Aconcagua Enduro Challenge.

Los pendientes en el proyecto

Mientras tanto, otros desarrollos previstos en el plan maestro permanecen en etapa de evaluación. El supermercado express continúa en negociación para abrir durante la próxima temporada y los locales comerciales esperan aprobaciones municipales y definiciones sobre financiamiento. “Hay proyectos que decidimos postergar para priorizar las telesillas y consolidar un servicio turístico permanente”, resumió García.

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El desafío ahora será sostener esa recuperación en el tiempo y devolverle a Penitentes parte del protagonismo que alguna vez tuvo en la alta montaña mendocina.