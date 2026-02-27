Debate por la reforma laboral: pocos manifestantes y desconcentración "exprés" de la Plaza del Congreso

Live Blog Post

Se retiraron las principales columnas y quedan manifestantes sin identificación generando incidentes

Tras la retirada de los militantes de izquierda y de algunos sindicatos que se presentaron en la Plaza del Congreso para protestar contra la reforma laboral, quedaron algunos manifestantes sin conducción y conducta agresiva, generando incidentes.

Las fuerzas de seguridad requirieron colaboración del personal de Bomberos para reducir llamas contra las vallas que fueron iniciadas por los mismos manifestantes. Mientras tanto, el hidrante busca dispersar al pequeño grupo que todavía permanece en la plaza.