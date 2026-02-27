Presenta:
Manifestantes cortaron la Panamericana.&nbsp;
Debate por la reforma laboral: pocos manifestantes y desconcentración "exprés" de la Plaza del Congreso

Mientras en el Senado debatían la reforma laboral, los manifestantes fueron escasos y las principales columnas abandonaron temprano la Plaza del Congreso.

MDZ Sociedad

Este viernes en el Senado se llevará a cabo el debate por la reforma laboral, la cual fue aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada.

A modo de protesta, trabajadores de Fate, la fábrica de neumáticos que cerró sus puertas recientemente, y manifestantes de distintos grupos sociales comenzaron a movilizarse en varios puntos de la Ciudad.

Según trascendió, todos se congregarán en el Congreso a las 10 am, cuando se dará inicio a la sesión. Algunos manifestantes habían cortado la Panamericana, lo que causó demoras considerables, pero esta ya fue despejada.

Se retiraron las principales columnas y quedan manifestantes sin identificación generando incidentes

Tras la retirada de los militantes de izquierda y de algunos sindicatos que se presentaron en la Plaza del Congreso para protestar contra la reforma laboral, quedaron algunos manifestantes sin conducción y conducta agresiva, generando incidentes.

Las fuerzas de seguridad requirieron colaboración del personal de Bomberos para reducir llamas contra las vallas que fueron iniciadas por los mismos manifestantes. Mientras tanto, el hidrante busca dispersar al pequeño grupo que todavía permanece en la plaza.

Se registró un policía herido en los incidentes que ocurrieron en el Obelisco

Según informó el SAME, un policía sufrió politraumatismos debido a golpes de puño que recibió en los incidentes que ocurrieron más temprano en la zona del Obelisco.

incidentes obelisco reforma laboral
Los manifestantes llegan a la Plaza del Congreso

Las personas que se encontraban a la altura del Obelisco continuaron su recorrido y comienzan a llegar a la plaza frente al Congreso, el cual se encuentra totalmente vallado.

Tensión en 9 de Julio

En la zona del Obelisco, la intersección de 9 de Julio y Corrientes, distintos grupos intentaron cortar y protestar en la calle. Allí, se registraron momentos de tensión luego de que la Policía corriera a los manifestantes a las veredas para hacer cumplir el protoco antipiquetes. Algunos recibieron gas pimienta.

corte 9 de julio reforma laboral

