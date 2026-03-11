Quiénes ocupan los cargos que dejó Libres del Sur hace 8 meses

Hace 8 meses, precisamente el 24 de julio de 2025, los dirigentes de Libres del Sur que ocupaban cargos en el Gobierno de Mendoza anunciaron sus respectivas renuncias . La causa, por más conocida: la negativa a aliarse junto a Cambia Mendoza, que gobierna la provincia, con La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, de quienes son oposición.

La primera decisión que tomó el Ejecutivo provincial tras la salida de estos dirigentes fue que el jefe de Gabinete del ministerio de Gobierno, Santiago Suarez, absorbiera las funciones y todos los programas siguieran funcionando bajo su responsabilidad.

Quienes se fueron son Alejandro Verón, quien era el responsable de Derechos Humanos; Ernesto Mancinelli, quien tenía el puesto de Director de Desarrollo Comunitario y Belén Bobba, la exdirectora de Género y Diversidad.

Desarrollo Comunitario, cuyo responsable era Mancinelli, está a cargo de Santiago Suarez, el jefe de Gabinete del ministerio. El área está vinculada a los comedores que tiene la provincia.

En la Dirección de Género y Diversidad que dependen de Desarrollo Comunitario quedó como responsable Fernanda Urquiza, quien era la directora de Diversidad y ahora, es de ambas áreas. La Dirección provincial no está en Casa de Gobierno sino que en San Martín 407 de ciudad.

En tanto que en Derechos Humanos, que ocupaba Verón, habrá una novedad: una persona de San Rafael, que proviene del radicalismo, será designada en los próximos días y por lo tanto anunciada oficialmente. El acuerdo para su nombramiento se hizo hace unos meses y se concretará a la brevedad. Especialmente si se tiene en cuenta que el 24 de marzo próximo se cumplen 50 años del último golpe militar y se espera que haya actividades oficiales más allá de que el área también maneja otros temas.

fernanda urquiza diversidad sexual.jpg Gentileza Fernanda Urquiza

Qué hacen los dirigentes de Libres del Sur sin cargos

Luego de julio, los dirigentes de Libres del Sur se quedaron sin cargos y no pasaron a ocupar ninguna otra responsabilidad pública. Lo mismo le ocurrirá a Silvina Anfuso, exdirectora de Género de la provincia y concejal por Godoy Cruz hasta dentro de un mes.

¿De qué viven? De emprendimientos particulares. Pero siguen militando. Están en alianza con el Partido Verde ya que crearon el Frente Verde que los incluyen y expresan sus posturas en contra de temas comunes. Se presentaron a las elecciones de octubre pasado juntos y a las de febrero desdobladas.

El Movimiento Libres del Sur que nació en el país en 2006, tuvo una historia de vaivenes en Mendoza: tiempo después de que a nivel nacional dejaron de apoyar al fallecido ex presidente Néstor Kirchner, en la provincia se aliaron a Cambia Mendoza, la coalición gobernante. Desde entonces, tuvieron cargos en el Ejecutivo, la Legislatura y algunos municipios.

Libres del Sur se reivindica como progresista. En su declaración de principios, eligen para definirse expresiones como “nacionalismo popular”, “derechos plenos de todos y todas”, “intereses de las mayorías, en particular de los trabajadores y los humildes”. Dejar de ser parte del mismo espacio político que Néstor Kirchner tuvo una razón: el ex mandatario en 2007 eligió ser presidente del PJ nacional, un partido “tradicional” que torcería el rumbo que, según la mirada de la dirigencia de Libres, se había planteado desde 2003 .