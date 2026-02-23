Rescataron a cuatro empleados municipales intoxicados en pleno centro de Mendoza

Empleados municipales debieron ser rescatados esta tarde en la esquina de 25 de Mayo y General Paz. Una de las víctimas fue internada en estado crítico.

Un operativo de rescate se desplegó este lunes en el centro de la Ciudad de Mendoza luego de un accidente que involucró a seis empleados municipales. Los trabajadores realizaban tareas en un ambiente cerrado con maquinaria a explosión, con lo cual se generó una atmósfera irrespirable. Tres pudieron salir por sus propios medios y cuatro debieron ser extraídos por rescatistas.

De acuerdo con la información policial, los cuatro obreros quedaron en el interior del pozo, de unos cuatro metros de profundidad, y luego fueron rescatados con un trabajo en conjunto de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y Bomberos del Cuartel Central la Policía de Mendoza.

Preocupación y operativo en pleno centro El incidente se registró pasadas las 13 en calle 25 de Mayo al 1590, en la intersección con General Paz. La emergencia generó preocupación por la posible presencia de monóxido de carbono en el interior de la excavación.

De acuerdo con la información oficial, personal del Cuartel Central y de Defensa Civil Capital acudió de inmediato al lugar. También se desplazaron dotaciones de Bomberos de la Policía. La zona fue rápidamente acordonada para facilitar las tareas y evitar riesgos a peatones y conductores.

Rescate Ciudad El estado de los empleados municipales En los primeros minutos del operativo se logró concretar el rescate de una de las víctimas. El trabajador fue extraído del lugar y recibió inmediata asistencia, ya que su estado era crítico y tuvo que ser trasladado al Hospital Central.