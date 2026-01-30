Votá quién querés que sea la reina de la Vendimia de Maipú

Maipú celebrará su Vendimia el 31 de enero con Agapornis, bendición de los frutos y una agenda cultural para toda la familia.

Maipú se prepara para vivir una de las noches más esperadas de su calendario cultural con la realización de la Fiesta Departamental de la Vendimia, titulada “El legado de nuestra historia”, que se realizará el sábado 31 de enero desde las 20 en el Teatro Griego “Papa Francisco”. La propuesta combina tradición vendimial, espectáculo artístico y música popular, en una celebración pensada para disfrutar en familia y reafirmar la identidad del departamento.

Agapornis y la Vendimia La jornada del sábado tendrá una programación diversa y dinámica que comenzará a las 19 horas con la apertura de puertas del Teatro Griego. A las 20, el público podrá disfrutar del show de Agapornis, uno de los grupos más populares de la cumbia pop en Argentina. La banda platense, reconocida por su estilo festivo y su capacidad de convocar a públicos de distintas edades, aportará su impronta alegre a una noche que promete ser multitudinaria.

Uno de los momentos más significativos de la velada será la Bendición de los Frutos, prevista para las 21.30. Este acto tradicional constituye un pilar central de las celebraciones vendimiales, ya que simboliza el agradecimiento por la cosecha y pone en valor el trabajo de productores, cosechadores y familias vinculadas a la vitivinicultura. La ceremonia refuerza el carácter espiritual y comunitario de la Vendimia, conectando pasado y presente.

“El legado de nuestra historia” A las 22, se desarrollará el espectáculo central: “El legado de nuestra historia”. La puesta artística propone un recorrido simbólico por los hitos que marcaron el crecimiento y la identidad de Maipú, con eje en la memoria colectiva, el esfuerzo de generaciones y el rol fundamental del trabajo vitivinícola. A través de recursos escénicos, música y danza, la Vendimia buscará rendir homenaje a la historia local y a los valores que definen al departamento.

La celebración no se limitará a una sola noche. El domingo 1 de febrero continuará la agenda cultural con La Peña Maipucina, una propuesta orientada a la música popular y al encuentro comunitario. Las actividades comenzarán a las 19, con la apertura del Teatro Griego, seguida por un DJ en vivo a las 19.30. A las 20, se presentarán Leo Rivero y Los Chimenos, mientras que el cierre de la noche, previsto para las 23.30, estará a cargo de Juan Fuentes, uno de los referentes más destacados del folklore nacional.