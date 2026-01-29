Votá quién querés que sea la reina de la Vendimia de Rivadavia

Rivadavia vive su vendimia departamental este jueves 29 y abre el camino al festival Rivadavia Canta al País.

Rivadavia se prepara para una semana central de celebraciones culturales y artísticas con la realización de su Vendimia departamental, que tendrá lugar este jueves 29 en el Predio del Festival del Polideportivo Municipal.

La fiesta no solo marcará uno de los momentos más esperados del calendario vendimial del departamento, sino que además funcionará como la previa oficial del festival Rivadavia Canta al País, uno de los eventos musicales más convocantes del Este mendocino.

“Mi Rivadavia es Así” El espectáculo vendimial de este año llevará por nombre “Mi Rivadavia es Así”, una propuesta artística que buscará reflejar la identidad, la historia y el sentir de la comunidad. A través de una puesta en escena cargada de simbolismo y emoción, la celebración pondrá en valor las raíces culturales del departamento y el trabajo colectivo que define a su gente.

La noche contará con la participación de reconocidos artistas nacionales. Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale serán los encargados de aportar su impronta musical a la velada, sumando un atractivo especial a una fiesta que combina tradición, arte y emoción. Sus presentaciones se integrarán al espectáculo central, en una propuesta pensada para toda la familia y con entrada gratis.

Como cada año, uno de los momentos más esperados será la elección de la reina. En esta edición, 13 candidatas representarán a distintos distritos de Rivadavia y competirán por el cetro. La nueva representante tendrá la responsabilidad de llevar la voz y la identidad del departamento en las instancias vendimiales provinciales.