Votá quién querés que sea la reina de la Vendimia de Las Heras

La Vendimia de Las Heras fue reprogramada y finalmente se realizará el jueves 29 de enero, luego de que se evaluaran posibles contingencias climáticas y se atendieran los reportes emitidos por el Servicio Meteorológico . La decisión fue tomada con el objetivo de garantizar la seguridad del público, de los artistas, de los trabajadores y de todas las personas involucradas en una de las celebraciones culturales más importantes del departamento.

La fiesta tendrá lugar a las 20.30 horas en el Predio Los Pescadores, ubicado en Acceso Norte y calle Los Pescadores, un espacio que volverá a convertirse en escenario de una noche cargada de identidad, tradición y emoción.

Como es habitual, la fiesta culminará con la elección de la reina departamental, instancia en la que los vecinos podrán participar activamente y votar quién quieren que represente a Las Heras en el calendario vendimial.

La Vendimia de este año propone una puesta artística con un fuerte anclaje en la memoria colectiva y en los valores que definen a la comunidad lasherina. La historia que estructura el espectáculo gira en torno a una figura entrañable: una Nona que deja como herencia a su nieto, Gian, un escrito cargado de recuerdos y enseñanzas. A través de su voz, el relato pone en valor la tierra, el trabajo, la memoria y la dignidad de un pueblo forjado por el esfuerzo cotidiano y la solidaridad.

La obra se desarrolla a lo largo de doce cuadros que recorren momentos fundamentales de la historia de Las Heras. Cada escena propone un viaje por los capítulos que marcaron la identidad departamental: la impronta libertadora, el aporte de los inmigrantes que llegaron con sus sueños y su cultura, el ferrocarril como motor de progreso y las historias anónimas de hombres y mujeres que, con su trabajo silencioso, contribuyeron a construir el presente del departamento.

La puesta en escena busca recuperar esas vivencias y resignificarlas desde una mirada emotiva, resaltando el sentido de pertenencia y el orgullo por una comunidad que creció a partir del esfuerzo colectivo. En ese marco, la Vendimia no solo se presenta como una celebración artística, sino también como un espacio de encuentro y reflexión sobre la identidad local.

La dirección general y la puesta en escena están a cargo de Gabriela Cánovas, quien conduce el espectáculo con una mirada integral que articula lo artístico con lo simbólico. El guion, desarrollado por Laura Fuertes, aporta una narrativa sensible y profundamente identitaria, en la que la memoria y la historia se convierten en protagonistas.

Conocé las candidatas lasherinas

Un innovador sistema de elección

La elección se realizará mediante un sistema de voto electrónico, orientado a garantizar la transparencia, orden y participación. El procedimiento incluye un sorteo público de la terminación del DNI para habilitar a las personas participantes, la entrega de pulseras y cupones numerados, y un segundo sorteo que define quiénes emitirán su voto a través de los tótems digitales dispuestos en el predio.