Las Heras celebra su Vendimia y suma dos jornadas de música con una destacada grilla

El Festival Full Verano de Las Heras combinará tradición, espectáculos y propuestas culturales en un entorno familiar.

Los Playeros estarán presentes en el Festival Full Verano de Las Heras.

Las Heras se prepara para vivir el último fin de semana de enero con una propuesta que combina la tradición vendimial con expresiones musicales actuales y actividades culturales para toda la comunidad. En el marco de los 90 años de la Fiesta de la Vendimia, el departamento invita a vecinos, mendocinos y turistas a disfrutar de una agenda con entrada libre y gratuita.

El cronograma comenzará el viernes 30 de enero, desde las 20.30, en el Predio Los Pescadores (Acceso Norte y Los Pescadores), con la Fiesta Departamental “Vendimia de Mi Gente Trabajadora” y la elección de la Reina Departamental de Las Heras.

La celebración continuará con dos jornadas dedicadas a la música y la cultura, que integran la propuesta turística y cultural del verano mendocino.

Festival Full Verano: Música y Vendimia El sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, desde las 19, se desarrollará el Festival Full Verano: Música y Vendimia, con dos noches de espectáculos en vivo de acceso libre y gratuito. La iniciativa busca ofrecer un espacio joven, popular y urbano, pensado para el disfrute familiar y el encuentro comunitario.

festival las heras Las Heras celebrará su Vendimia y dos jornadas musicales con entrada libre y gratuita. Prensa Municipalidad de Las Heras Entre los artistas destacados se encuentran L-Gante, Damián Córdoba y Los Playeros, junto a músicos locales y artistas invitados que aportarán diversidad de estilos y propuestas para todos los públicos.