Cómo mantener la casa limpia cuando tenés mascotas
Una recopilación de consejos de expertos sobre cómo lograr un hogar limpio y ordenado cuando allí viven muchos perros, gatos, canarios y otros animales domésticos.
Los animales domésticos o mascotas son aquellos que han aprendido a convivir con el ser humano al punto que en muchos casos les costaría llevar una existencia alejada de la sociedad, como lo demuestran los perros que son abandonados por sus propios dueños y terminan atropellados por vehículos o hambrientos y a la búsqueda de nuevos dueños.
Hay familias con una o dos mascotas y también las hay con muchos animales domésticos. Si bien los gatos se caracterizan por ser limpios, no es lo mismo con los perros, que son los que demuestran más afecto (en la mayoría de los casos). Y ocurren casos en que uno comienza el día con el piso de la oficina de la casa con una orina de la mascota más pegada al individuo que trabaja en esa oficina, como también con lagunas de orina y desechos animales entre el dormitorio, la cocina y la oficina de casa, todos realizados durante la madrugada. Muchos hogares lo asumen como algo común del día a día, pero la realidad es que esto puede cambiar completamente y para bien entrenando a las mascotas para que no ensucien el hogar con sus desechos.
Cómo mantener el hogar limpio cuando tenés mascotas
1. Perfeccionar las rutinas de limpieza
Vivir con mascotas implica cierto grado de compromiso, como el compromiso de asumir que vivir con perros y gatos implica la posibilidad de tener muebles rayados, el pelo del animal suelto y un ocasional desorden en ciertos momentos. Todo esto hace al compromiso de tener una mascota. Lamentablemente hay dueños o propietarios de mascotas que optan por abandonar el animal porque jamás entendieron este compromiso a largo plazo que se asume al tener el animal doméstico. Le exigen al perro como le exigirían a un ser humano y las consecuencias son llevarlos lejos de la casa y abandonarlos.
El compromiso también contempla asumir que tener una mascota no significa renunciar a la higiene en casa. Lo que aconsejan expertos es definir una rutina con tareas diarias como:
- Barrer o aspirar el pelo de las mascotas
- Limpiar las superficies y los recipientes de comida y agua.
- Además una limpieza profunda semanal de las camas de los perros; o bien, como ocurre en muchas familias, una limpieza más seguida del cubrecamas y almohadas de las habitaciones más frecuentadas por estos animales domésticos.
- Tener presente que las rutinas son la clave para un hogar limpio
2. Una regla de oro: quitar las manchas lo más pronto posible
Porque son manchas que se instalan en la funda para colchones , en alfombras o en zonas con tapizados. El objetivo es evitar que las manchas que dejan los animales domésticos se instalen definitivamente. Por eso es necesario actuar rápido. También se recomienda sacar el pelo suelto del animal con un buen cepillado (lo mismo con el pelo que queda pegado en el sofá).
- 9. . Un buen secador de pelo también es una herramienta apta para eliminar el pelo suelto.
¿Qué productos de limpieza necesitan las mascotas?
- Un limpiador enzimático (que es un producto ecológico y efectivo).
- Un rodillo quitapelusas
- Una aspiradora de mano
- Un limpiador doméstico no tóxico
- Cepillo para alfombras y tapicería de interiores de alta resistencia
- Un cepillo rastrillo para mascotas
- Vinagre y el agua.
Cómo limpiar y romper el hábito de hacer las necesidades adentro de la casa
La orina se limpia con vinagre y agua, bicarbonato de sodio, limón, productos comerciales específicos y sobre todo con la prevención, es decir, enseñándole al perro a no hacerlo donde no lo tiene que hacer, aunque lleve su tiempo para que lo aprenda. Otra manera de prevenir es limpiar apenas el animal se haga para evitar que se fijen los olores.
Para que no se hagan más adentro de la casa:
- Enseñarle al perro dónde y cuándo hacer sus necesidades. Hacerlo desde su primeros días y repetirlo con recompensas durante su entrenamiento.
- Utilizar repelentes caseros naturales como el vinagre o el juego de limón para evitar que hagan sus necesidades lugares inapropiados
- Sacarlo a pasear todos los días y en las mismas horas, para que el perro entienda cuál es el momento adecuado para hacer sus necesidades
- Felicitar al perro cuando haga sus necesidades en el lugar adecuado.