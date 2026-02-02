Cómo mantener la casa limpia cuando tenés mascotas

Los animales domésticos o mascotas son aquellos que han aprendido a convivir con el ser humano al punto que en muchos casos les costaría llevar una existencia alejada de la sociedad, como lo demuestran los perros que son abandonados por sus propios dueños y terminan atropellados por vehículos o hambrientos y a la búsqueda de nuevos dueños.

Hay familias con una o dos mascotas y también las hay con muchos animales domésticos. Si bien los gatos se caracterizan por ser limpios, no es lo mismo con los perros, que son los que demuestran más afecto (en la mayoría de los casos). Y ocurren casos en que uno comienza el día con el piso de la oficina de la casa con una orina de la mascota más pegada al individuo que trabaja en esa oficina, como también con lagunas de orina y desechos animales entre el dormitorio, la cocina y la oficina de casa, todos realizados durante la madrugada. Muchos hogares lo asumen como algo común del día a día, pero la realidad es que esto puede cambiar completamente y para bien entrenando a las mascotas para que no ensucien el hogar con sus desechos.

Cómo mantener el hogar limpio cuando tenés mascotas 1. Perfeccionar las rutinas de limpieza Vivir con mascotas implica cierto grado de compromiso, como el compromiso de asumir que vivir con perros y gatos implica la posibilidad de tener muebles rayados, el pelo del animal suelto y un ocasional desorden en ciertos momentos. Todo esto hace al compromiso de tener una mascota. Lamentablemente hay dueños o propietarios de mascotas que optan por abandonar el animal porque jamás entendieron este compromiso a largo plazo que se asume al tener el animal doméstico. Le exigen al perro como le exigirían a un ser humano y las consecuencias son llevarlos lejos de la casa y abandonarlos.

El compromiso también contempla asumir que tener una mascota no significa renunciar a la higiene en casa. Lo que aconsejan expertos es definir una rutina con tareas diarias como:

Barrer o aspirar el pelo de las mascotas

Limpiar las superficies y los recipientes de comida y agua.

Además una limpieza profunda semanal de las camas de los perros ; o bien, como ocurre en muchas familias, una limpieza más seguida del cubrecamas y almohadas de las habitaciones más frecuentadas por estos animales domésticos .

; o bien, como ocurre en muchas familias, una limpieza más seguida del cubrecamas y almohadas de las habitaciones más frecuentadas por estos . Tener presente que las rutinas son la clave para un hogar limpio 2. Una regla de oro: quitar las manchas lo más pronto posible Porque son manchas que se instalan en la funda para colchones , en alfombras o en zonas con tapizados. El objetivo es evitar que las manchas que dejan los animales domésticos se instalen definitivamente. Por eso es necesario actuar rápido. También se recomienda sacar el pelo suelto del animal con un buen cepillado (lo mismo con el pelo que queda pegado en el sofá).