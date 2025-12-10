Cada vez más argentinos viajan al exterior con sus mascotas: cuántos animales salieron y a dónde

La imagen del viajero moderno ha cambiado de forma notable en los últimos años. Junto al equipaje habitual, cada vez más argentinos suman transportadoras, bebederos portátiles y certificados sanitarios para iniciar sus vacaciones acompañados por sus mascotas .

Lejos de ser una tendencia pasajera, el traslado internacional de perros y gatos se consolidó como un fenómeno sostenido, impulsado por una transformación cultural profunda: los animales dejaron de ocupar un rol accesorio dentro del hogar y pasaron a ser considerados integrantes plenos de la familia. Esta nueva mirada incide directamente en la manera en que se organizan los viajes y en el crecimiento exponencial registrado por los organismos oficiales.

Según cifras del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasa ), entre 2014 y 2024 se emitieron 379.807 certificados de exportación de mascotas, un número que refleja un salto extraordinario respecto del punto de partida. En 2014 se habían tramitado apenas 6.523 documentos ; 10 años después, en 2024, la cifra ascendió a 59.478 . Esto implica un incremento cercano al 811,9% en una década, lo que demuestra que viajar con animales es una práctica instalada y en constante expansión. Mientras que en lo que va de 2025 se emitieron 50.404 .

Los datos oficiales también permiten dimensionar el peso relativo de cada especie. Durante los últimos 10 años, Senasa registró la salida del país de 332,623 perros y 47.184 gatos, lo que confirma la preferencia predominante por el traslado de caninos, aunque el número de felinos también crece de forma sostenida al compás de su creciente popularidad como animales de compañía.

Los países a los que viajan las mascotas argentinas reproducen, con sorprendente fidelidad, la lógica histórica del turismo nacional. Las preferencias no responden solamente a la cercanía geográfica, sino también a los destinos tradicionales de vacaciones y a la disponibilidad de transporte adecuado para animales.

El ranking elaborado por Senasa ubica a Uruguay como el país más frecuentado, con 119.513 certificados emitidos en la última década. Le siguen Chile (63.829), Brasil (57.847), España (36.842) y Estados Unidos (35.855), entre otros. La fuerte presencia de países limítrofes responde tanto a la facilidad de traslado terrestre como a la creciente oferta de alojamientos pet friendly a lo largo de la región. España y Estados Unidos, por su parte, concentran un flujo constante de viajes familiares, migratorios y turísticos que incluyen animales acompañantes.

La tendencia global va en la misma dirección. Informes internacionales – uno de ellos pertenece al Instituto Científico Waltham Petcare- estiman que los servicios vinculados al traslado y cuidado de mascotas alcanzaron en 2024 los 2.400 millones de dólares y proyectan un crecimiento continuo hacia 2030. El caso argentino se inscribe plenamente en ese contexto, aunque con un ritmo de crecimiento incluso más acelerado en los últimos años.

Requisitos para salir del país con mascotas

Todo animal que egresa del territorio nacional debe contar con un Certificado Veterinario Internacional (CVI) emitido por Senasa. Se trata del documento sanitario oficial exigido por la mayoría de los países para autorizar el ingreso temporal o definitivo de perros y gatos.

Para obtenerlo, es obligatorio presentar:

Certificado de salud firmado por un veterinario matriculado, emitido dentro de los 10 días previos.

Certificado de desparasitación interna y externa, realizado en los 15 días anteriores al trámite.

Vacunación antirrábica vigente, con certificado original y copia.

Los animales menores de tres meses pueden viajar sin esta vacuna, siempre que la edad esté especificada.

El trámite puede gestionarse de manera presencial en oficinas de Senasa, a través de la plataforma virtual del organismo o, en dependencias sin autogestión, mediante correo electrónico o teléfono.

Los costos vigentes son:

$1.604,20 (trámite normal, 72 horas hábiles),

$22.963,36 (urgente, 24 horas),

$22.963,36 (CVI digital, 96 horas),

$44.322,52 (muy urgente, demanda espontánea).

mascotas que salieron de argentina

La mirada veterinaria y el bienestar animal

Los especialistas coinciden en que viajar puede ser una experiencia positiva para las mascotas siempre que se respeten sus necesidades básicas y se reduzcan las situaciones de estrés.

Recomiendan mantener la alimentación habitual, garantizar una adecuada hidratación, utilizar transportadoras seguras y evitar la administración de sedantes sin supervisión profesional. El Instituto Científico Waltham Petcare, referencia mundial en nutrición animal, subraya que una dieta balanceada es uno de los factores más determinantes para preservar la salud durante los traslados.

Mendoza: un caso testigo del crecimiento

Mendoza refleja con claridad la dinámica nacional. En lo que va de 2025 se emitieron 3.075 certificados, de los cuales 2.836 correspondieron a perros y el resto a felinos. El 79% de las salidas tuvo como destino Chile, seguido por España (6,15%), Brasil (3,02%), Estados Unidos (1,95%) y México (1,59%).

Las experiencias locales muestran el valor afectivo que moviliza esta tendencia. María de los Ángeles Godoy viaja habitualmente con su chihuahua y asegura que lo considera un compañero inseparable: “Hemos viajado a muchos destinos, siempre con los papeles correspondientes”.

Cristiana Salinas, dueña de un bulldog, organiza todas sus vacaciones en función de la posibilidad de trasladarlo, especialmente a destinos de Brasil y Centroamérica. “La familia no se imagina salir de paseo o de vacaciones sin llevar Orso, nuestro perro”, dijo la mujer.

José Ahumada, por su parte, adoptó un perro callejero que hoy integra plenamente la dinámica familiar y participa tanto de los viajes nacionales como de las escapadas a Chile. “Hace cinco años que tenemos a Lola. Está educada para avisar en los viajes de auto cuando quiere hacer sus necesidades y cuando llegamos a la playa disfruta mucho revolcarse en la arena”, dijo el hombre.

viajar con mascotas (4) En lo que va de 2025, salieron del país 7.182 gatos

Un cambio cultural que trasciende las estadísticas

La creciente demanda de certificados, la expansión del turismo pet friendly y la incorporación de políticas de transporte específicas por parte de aerolíneas y empresas terrestres confirman una transformación de fondo.

Para muchos argentinos, viajar sin sus mascotas dejó de ser una opción. Este nuevo paradigma redefine hábitos turísticos, moviliza servicios y consolida una relación en la que los animales ya no son simples acompañantes, sino parte esencial de la vida cotidiana y de cada viaje.