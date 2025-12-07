Vacaciones y mascotas: documentación necesaria y consejos claves a la hora de viajar

Las mascotas son parte de la familia y muchos deciden irse de vacaciones con sus fieles compañeros. Cuáles son los requisitos y los costos para tramitar el Certificado Veterinario Internacional (CVI) además de las pautas que los especialistas sugieren seguir antes de emprender el viaje.

La Dirección de Comercio Exterior Animal (DCEA) del SENASA confirmó el auge de los viajes con mascotas al reportar un incremento del 77 por ciento en la emisión de certificados respecto al año anterior.

Para ir de vacaciones con mascotas hay que tener en cuenta la ciudad de destino.

¿Cómo proteger a tus mascotas del calor en las vacaciones de verano? Foto: Unsplash

Esta tendencia hace indispensable el Certificado Veterinario Internacional (CVI), cuya obtención depende de las exigencias sanitarias específicas de cada país. Este proceso burocrático, sin embargo, debe estar respaldado por una correcta planificación de salud y logística para garantizar el bienestar y la seguridad del animal.

Para viajar con mascotas al exterior el Servicio Nacional de Sanidad indica que se debe tramitar un Certificado Veterinario Internacional (CVI) en base a las exigencias sanitarias del país de destino. Los requisitos sanitarios (vacunas, tratamientos, microchip, etc.) son establecidos por el país al que se viaja.

Por lo tanto, se debe consultar las exigencias específicas de ese país en el sitio web del SENASA o contactar al servicio veterinario oficial, embajada o consulado del país de destino.

Luego de esto se debe sacar un turno en las oficinas certificadoras. El turno se puede obtener a través del sistema de autogestión (en oficinas habilitadas) o por correo electrónico/teléfono.

mascotas en aeropuertos Algunas aerolíneas permiten viajar con las mascotas en la cabina de pasajeros. Archivo

Después es necesario concurrir a un veterinario particular matriculado el cual debe certificar el cumplimiento de todas las exigencias sanitarias solicitadas por el país de destino.

Para finalizar hay que presentarse en la oficina certificadora del SENASA (el día y hora del turno) con toda la documentación sanitaria completa y cumplida. Este emitirá el Certificado Veterinario Internacional (CVI), que es el documento oficial requerido para el viaje.

Costo del trámite

El trámite normal, hasta 72 horas hábiles tiene un costo de $1.604,20. El usuario debe asistir en forma presencial a la oficina en dos oportunidades. La primera para presentar la documentación, una vez aprobada la misma y abonado el arancel, realiza una segunda visita a las 72 horas hábiles para retirar el CVI emitido.

El trámite urgente de 24 horas hábiles tiene un costo de $22.963,36. El usuario debe sacar el turno y asistir en forma presencial para presentar la documentación. Una vez evaluada la documentación, abona el arancel y se le entrega el CVI dentro de las 24 horas hábiles. A los fines prácticos, el usuario lo recibe en el día.

El CVI Digital hasta 96 horas hábiles con un valor de $22.963,36. El usuario realiza todo el trámite de manera virtual a través del Sistema Mascotas para los destinos habilitados. Una vez iniciado el trámite, se analiza la documentación durante un periodo de hasta 72 horas hábiles, de estar correcta la presentación se le envía un enlace con los dos cupones de pago por la sumatoria del costo del trámite. Realizado el pago de los aranceles, debe cargar el comprobante al mismo enlace del Sistema, confirmada la acreditación se le envía el CVI digital al correo electrónico registrado, dentro de las 24 horas hábiles.

El trámite muy urgente (demanda espontánea) tiene un precio de $44.322,52 y se realiza de la siguiente manera: el usuario asiste en forma espontánea a la oficina SENASA (presencial sin turno previo) para presentar la documentación, una vez aprobada la documentación, abona el arancel y se le entrega el CVI en el mismo día.

Estas son las mejores técnicas para llevar al veterinario a los perros y gatos Foto: Freepcik Es importante hacer un control de salud veterinario al menos un mes antes de viajar. Foto: Freepcik

Recomendaciones de los veterinarios

La preparación sanitaria de la mascota es tan importante como el papeleo. Los especialistas indicaron que la logística de salud debe comenzar con al menos un mes de antelación a las vacaciones para garantizar un viaje seguro.

"La vacuna antirrábica es la de mayor importancia y obligatoria. Debería estar puesta por lo menos un mes antes del traslado y se repite anualmente", dijo a MDZ la médica veterinaria Heidi Mónica González

Además, precisó que el plan sanitario debe incluir la desparasitación completa. "Se debe desparasitar internamente y externamente a la mascota dentro de los 15 días antes del movimiento", agregó.

En cuanto al manejo del animal durante el viaje, la profesional dio consejos prácticos como:

evitar la sedación a menos que la mascota sea hiperactiva

ayuno de 8 horas antes de viajar

resguardar del frío o del calor si se va a un hábitat distinto al que tiene

llevar agua potable en un bidón

llevar la medicación habitual en el caso de que esté en tratamiento

Como cierre, la especialista lanzó una advertencia fundamental: "Cada país tiene distintos requerimientos para ingresar al mismo además del Certificado Veterinario Internacional (CVI), por lo que la verificación de normativas locales es responsabilidad final del viajero”.