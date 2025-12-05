Mascotas: cuánta comida necesita realmente un perro según su tamaño y edad

La porción de comida de nuestras mascotas depende del peso, tamaño, actividad física, entre otros factores.

Muchas veces, los dueños de mascotas caemos en el error de darle más alimento al perro del que realmente necesita. Para saber cuál es la cantidad adecuada, debemos tener en cuenta peso, edad, nivel de actividad y tipo de comida que consume.

Según expertos, los cachorros requieren más alimento proporcionalmente que los adultos, ya que están en pleno crecimiento. Un perro pequeño suele necesitar entre 55 y 100 gramos diarios repartidos en dos o tres tomas, mientras que uno mediano requiere entre 120 y 250 gramos. En razas grandes, la porción diaria puede ir de 300 a 500 gramos, siempre ajustada al nivel de energía que gasta a lo largo del día.

En perros adultos, la clave es sostener un equilibrio entre el peso ideal y la actividad física. Si el perro hace poco ejercicio o es mayor, conviene reducir ligeramente la cantidad de alimento y optar por variedades light o senior. En cambio, los perros muy activos o deportistas pueden necesitar hasta un 20% más de ración para cubrir el gasto energético.

Los especialistas recomiendan observar el cuerpo del animal para ajustar mejor la porción: si las costillas se palpan fácilmente pero no sobresalen, está en un peso saludable. Si cuesta sentirlas, la ración puede ser demasiado alta. Por otro lado, la elección de un alimento de buena calidad mejora la digestión y permite dar menos cantidad con igual aporte nutricional.