Qué estricta condición puso Mirtha Legrand a sus invitados para su fiesta de cumpleaños

"La Chiqui" cumple este lunes 99 años y ha preparado un festejo especial con invitados famosos y un requisito inesperado.

Este lunes 23 de febrero, Mirtha Legrand cumple 99 años. "La Chiqui" celebrará este nuevo año en su vida a lo grande y ya se conocieron detalles de cómo será el festejo de cumpleaños de la histórica conductora.

Para la ocasión, la actriz organizó cada detalle y se comunicó personalmente con los invitados, a través de una llamada o por mensaje.

Mirtha Legrand - Portada (2) "La Chiqui" festejará su cumpleaños con familaires y amigos. Foto: RS Fotos. Todo indica que por la noche habrá un encuentro numeroso, en el que habrá entre 60 y 90 asistentes, con figuras del espectáculo y empresarios amigos. Entre los nombres que suenan aparecen Susana Giménez, Pablo Codevilla, Martín Cabrales y Héctor Vidal Rivas.

La cita será a las 20.30 horas en la residencia de Marcela Tinayre, ubicada en Barrio Parque. La consigna es "Celebrar la vida", una frase que resume el espíritu con el Mirtha Legrand atraviesa este nuevo aniversario.