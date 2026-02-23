Mirtha Legrand está de cumpleaños: cómo será el festejo por sus 99 años

Mirtha Legrand celebra un año más y en esta nota te contamos todos los datos sobre el festejo íntimo que realizará.

Mirtha Legrand es ya una leyenda de la televisión argentina y así fue reconocida en los últimos Martín Fierro en los que estuvo presente. La conductora de El Trece está cumpliendo 99 años y sigue muy activa y con muchas ganas de celebrar su vida.

El cumpleaños promete combinar la calidez familiar con la presencia de destacados referentes del espectáculo argentino que se reunirán para celebrar a la diva de los almuerzos. Entre los invitados habrá famosos, por supuesto, y algunos de ellos serían Susana Giménez (íntima amiga), Adrián Suar y Pablo Codevila, directivos del canal.

La organización del evento está a cargo de Ramiro Arzuaga, el colaborador de Mirtha que hace más de 10 años es el encargado de coordinar todos los detalles del evento. Pero esto no es todo, ya que la diva recibirá a los invitados este lunes por la noche con un look y luego se lo cambiará.

Mirtha Legrand cumple 99 años y lo festejará a lo grande Mirtha Legrand (1) Mirtha Legrand está de festejo. Foto: RS Fotos. Estos vestidos serán realizados por Iara Alta Costura y Claudio Cosano, pero no han trascendido los colores de los mismos. Sin duda, el cumpleaños de Mirtha es uno de los más esperados en el ambiente, ya que es querida por todos.