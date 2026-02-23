Mirtha está de festejó y en su programa decidió contar en detalle todo lo que hace para mantenerse bien a su edad y seguir activa.

Mirtha Legrand es, sin dudas, la leyenda de la televisión; con ya 99 años, la diva de El Trece se mantiene activa y con ganas de seguir trabajando durante todo el año. La conductora se encuentra muy bien y decidió contar cómo hizo para llegar de esta manera a su edad.

Este lunes por la noche, Mirtha festejará con una ceremonia íntima y rodeada de amigos y familiares. Entre los invitados famosos estarían Susana Giménez, Adrián Suar, Pablo Codevila y toda la familia.

En el programa del día sábado, la diva decidió contar el secreto que la mantiene tan activa y espléndida a sus 99 años: "El trabajo me da salud, pero también soy haragana", comenzó diciendo luego de que Martín Campilongo elogió su trayectoria.

Mirtha Legrand confesó cómo hizo para llegar activa y espléndida a los 99 años Mirtha Legrand confesó cómo hizo para llegar espléndida a sus 99 años y sorprendió a todos: "Milagro" Por otro lado, Dalia Gutman fue por más y le preguntó si tiene alguna rutina a su edad para mantenerse. En este momento, la conductora fue totalmente sincera con su respuesta y sorprendió a todos: "No hay ninguna rutina, nada, nada. Hago kinesiología dos veces por semana, en mi casa. Eso me hace bien".