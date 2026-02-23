Mirtha Legrand confesó cómo hizo para llegar espléndida a sus 99 años y sorprendió a todos: "Milagro"
Mirtha está de festejó y en su programa decidió contar en detalle todo lo que hace para mantenerse bien a su edad y seguir activa.
Mirtha Legrand es, sin dudas, la leyenda de la televisión; con ya 99 años, la diva de El Trece se mantiene activa y con ganas de seguir trabajando durante todo el año. La conductora se encuentra muy bien y decidió contar cómo hizo para llegar de esta manera a su edad.
Este lunes por la noche, Mirtha festejará con una ceremonia íntima y rodeada de amigos y familiares. Entre los invitados famosos estarían Susana Giménez, Adrián Suar, Pablo Codevila y toda la familia.
Te Podría Interesar
En el programa del día sábado, la diva decidió contar el secreto que la mantiene tan activa y espléndida a sus 99 años: "El trabajo me da salud, pero también soy haragana", comenzó diciendo luego de que Martín Campilongo elogió su trayectoria.
Mirtha Legrand confesó cómo hizo para llegar activa y espléndida a los 99 años
Por otro lado, Dalia Gutman fue por más y le preguntó si tiene alguna rutina a su edad para mantenerse. En este momento, la conductora fue totalmente sincera con su respuesta y sorprendió a todos: "No hay ninguna rutina, nada, nada. Hago kinesiología dos veces por semana, en mi casa. Eso me hace bien".
"Soy ágil, no soy una pelmaza. No hago meditación, no sé cómo se hace, el pensamiento se me va a otro lado", concluyó Mirtha Legrand. También dejó muy en claro que "llegar a esta edad es un milagro".