ARCA modificó el régimen para el pago por débito automático de autónomos y monotributistas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) modificó los criterios para pagar el monotributo y el régimen de autónomos a través del débito automático, trabajadores autónomos, monotributistas y empleados del régimen de casas particulares. La medida fue oficializada a través de la Resolución 5790/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

“En función de lo expuesto y atendiendo a razones de administración tributaria, corresponde modificar las mencionadas resoluciones generales a fin de establecer las pautas tendientes a discontinuar los intentos de débito en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) una vez alcanzada una determinada cantidad de rechazos consecutivos”, detalló el documento oficial.

“Los contribuyentes que decidan restablecer la modalidad de pago mediante débito directo, deberán gestionar una nueva adhesión a través de los canales habilitados”, remarcó la normativa que lleva la firma del titular director ejecutivo Juan Pazo, titular de ARCA .

La adhesión al débito directo en cuenta dependerá de una solicitud previa del contribuyente en la entidad bancaria correspondiente. Si se solicita antes del día 20 de cada mes, comenzará a regir al mes siguiente.

La resolución estableció un nuevo límite para los monotributistas y autónomos adheridos al débito automático para abonar sus aportes. A partir de ahora, los contribuyentes que registren cuatro pagos consecutivos rechazados a través de esta modalidad serán dados de baja del débito automático de los regímenes.

La medida responde a que la entidad que preside Juan Pazo registró “en forma reiterada y consecutiva rechazos de débitos directos en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de algunos contribuyentes”.

Alcance de la nueva medida de ARCA

En tanto, el texto aclaró que “los contribuyentes que decidan restablecer la modalidad de pago mediante débito directo, deberán gestionar una nueva adhesión a través de los canales habilitados”.

La medida aplica tanto a trabajadores autónomos, el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) y el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.