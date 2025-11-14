Impuesto a las Ganancias: ARCA extendió los plazos de adhesión al régimen de facilidades de pago

Los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 30 de diciembre para adherirse en la página de ARCA. A su vez, habrá una reducción en la tasa de interés.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió los plazos de adhesión al régimen de facilidades de pago para el impuesto a las Ganancias. A su vez, dispuso de una disminución de la tasa de interés de financiamiento para aquellos planes que se presenten hasta el 30 de noviembre de este año.

Mediante la Resolución General 5788/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, los contribuyentes podrán regularizar saldos de declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias, correspondientes a períodos fiscales no prescriptos.

El régimen está dirigido a quienes hayan computado quebrantos de manera incorrecta y que hayan rectificado sus presentaciones. Además, abarca la regularización de saldos de impuesto a las Ganancias de ejercicios comerciales cerrados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, en los que se computen quebrantos a valores históricos.

La resolución extendió el plazo de adhesión hasta el 30 de diciembre de 2025, cuando originalmente vencía el 28 de noviembre de este año.

Hasta el 25 de agosto habían 4956 CUITs que se adhirieron al plan de pagos de Ganancias por un monto total consolidado de $365.629 millones. En cuanto a capital consolidado, representó $354.499 millones; mientras que de interés consolidado alcanzó los $11.129 millones; y de pago a cuenta fue $13.200 millones.