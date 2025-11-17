ARCA: un municipio mendocino lanzó una medida clave para monotributistas

Un municipio mendocino lanzó una simplificación para monotributistas de ARCA. De qué se trata y cuál es el beneficio.

ARCA y el monotributo con un acuerdo con un municipio mendocino.

Este lunes, Las Heras anunció que presentará en las próximas horas una simplificación inédita para los monotributistas. De esta forma, el municipio será el primero de Mendoza en utilizar una Tasa de Comercio al Monotributo Unificado. La iniciativa surge de un convenio con la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y ARCA y entrará en vigencia el 1 de enero de 2026.

El secretario municipal de Hacienda, Alejandro Gallego, explicará el jueves en el Consejo Tributario Provincial cómo será el funcionamiento del nuevo esquema incluido en el Monotributo Unificado. El sistema reunirá tres componentes:

Tasa de Comercio de Las Heras

ARCA (tributo nacional)

ATM – Ingresos Brutos La medida de Las Heras y el convenio con ARCA Esto quiere decir que los contribuyentes de la Tasa de Comercio tendrán los tres tributos en un trámite único, con pago mensual. Desde Las Heras remarcaron que esto es novedoso para Mendoza, aunque indicaron que la experiencia ya está consolidada en Córdoba y Ciudad de Buenos Aires.

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ El monotributo de ARCA y un convenio clave en Mendoza. La medida alcanzará a 1.500 monotributistas con actividad comercial en el departamento. Con el pago mensual del monotributo, el vecino también cancelará su Tasa de Comercio.

Desde la comuna manifestaron que se busca eliminar trámites engorroso para personas que dedican las jornadas a su negocio y necesitan respuestas ágiles; mientras que se mantenderán los niveles de recaudación.