ARCA implementa nuevas reglas para el comercio internacional de armas y explosivos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) publicó la Resolución General 5789/2025, que establece un nuevo procedimiento para la importación y exportación de armas , explosivos y materiales controlados en el país.

La medida se enmarca en la Ley N.º 20.429 y sus modificatorias, y busca reforzar el control estatal sobre operaciones sensibles, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).

A partir de esta normativa, los trámites vinculados a la importación y exportación de materiales regulados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) deberán realizarse exclusivamente por vía electrónica.

La Resolución General 5789/2025 de ARCA regula el comercio exterior de armas y explosivos. Foto: Archivo

La resolución también establece que los procedimientos deberán ajustarse al artículo 120 quáter del Código Aduanero (Ley 22.415), que regula la trazabilidad y fiscalización de mercaderías en frontera.

Objetivo: trazabilidad y seguridad

Según ARCA, la implementación de este sistema busca agilizar los procesos, reducir la discrecionalidad y garantizar la trazabilidad de los productos controlados, en un contexto de creciente demanda de transparencia en el comercio internacional.

La coordinación entre ARCA, ANMAC y otros organismos permitirá una fiscalización más eficiente, especialmente en operaciones vinculadas a la industria de defensa, seguridad privada y actividades deportivas reguladas.

La Resolución General 5789/2025 entrará en vigencia el 2 de diciembre y forma parte del paquete de medidas que buscan modernizar el sistema aduanero argentino, con foco en la digitalización y el control de riesgos.