ARCA implementa nuevas reglas para el comercio internacional de armas y explosivos
ARCA implementó un nuevo sistema para controlar la importación y exportación de armas en Argentina.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó la Resolución General 5789/2025, que establece un nuevo procedimiento para la importación y exportación de armas, explosivos y materiales controlados en el país.
La medida se enmarca en la Ley N.º 20.429 y sus modificatorias, y busca reforzar el control estatal sobre operaciones sensibles, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).
Qué cambia con la nueva resolución de ARCA
A partir de esta normativa, los trámites vinculados a la importación y exportación de materiales regulados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) deberán realizarse exclusivamente por vía electrónica.
Esto incluye:
- Solicitud de permisos y autorizaciones.
- Validación de documentación técnica.
- Coordinación entre organismos estatales involucrados en el control aduanero.
La resolución también establece que los procedimientos deberán ajustarse al artículo 120 quáter del Código Aduanero (Ley 22.415), que regula la trazabilidad y fiscalización de mercaderías en frontera.
Objetivo: trazabilidad y seguridad
Según ARCA, la implementación de este sistema busca agilizar los procesos, reducir la discrecionalidad y garantizar la trazabilidad de los productos controlados, en un contexto de creciente demanda de transparencia en el comercio internacional.
La coordinación entre ARCA, ANMAC y otros organismos permitirá una fiscalización más eficiente, especialmente en operaciones vinculadas a la industria de defensa, seguridad privada y actividades deportivas reguladas.
La Resolución General 5789/2025 entrará en vigencia el 2 de diciembre y forma parte del paquete de medidas que buscan modernizar el sistema aduanero argentino, con foco en la digitalización y el control de riesgos.