¿Peaje a la fe? Le exigen más de $500.000 a un sacerdote para usar la banquina en una peregrinación

El sacerdote misionero Leonardo Cuenca denunció que que la Dirección Nacional de Vialidad le exigió un pago para usar una banquina en una peregrinación.

Peregrinación de de Nuestra Señora de Loreto en Misiones, donde el sacerdote denunció el "peaje" a la fe.

Al parecer el Gobierno nacional implementó un impuesto a la fe. El sacerdote y párroco Leonardo Cuenca denunció que la Dirección Nacional de Vialidad exigió el pago a través de un CBU a la ARCA, faltando 48 horas para la tradicional caminata a la Iglesia de Loreto.

Un hecho sin precedentes a nivel nacional encendió la polémica entre el Estado y la Iglesia Católica en Misiones. Los organizadores de la histórica peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Loreto, que concentra a miles de fieles en la Ruta Nacional 12, deben $560.000 al Estado nacional por la “intervención del camino”.

Qué dijo el sacerdote Así lo confirmó el cura párroco y rector del santuario Leandro Fabio Cuenca. El sacerdote dijo que la organización de la peregrinación, que se realiza desde hace 24 años, cumplió con las solicitudes habituales ante la Dirección Nacional de Vialidad. “Sin embargo, este año el permiso llegó con demora y, a 48 horas del inicio del evento, el santuario recibió nuevos requisitos para evaluar la actividad. Tras presentar toda la documentación mediante Trámites a Distancia, se notificó el arancel”.

En declaraciones la FM 89.3 Santa María de las Misiones de Posadas ,el cura párroco confirmó que, “si bien pudimos reunir el dinero para que la peregrinación se realice sin problemas logísticos y con la asistencia de más de 12.000 personas, la medida sentó un precedente que considero injusto e incongruente.