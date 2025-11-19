La Cámara de Diputados subasta autos usados a un precio muy bajo: cómo participar

La Cámara de Diputados de la Nación confirmó en las últimas horas la realización de una nueva subasta de autos usados y que ahora serán rematados. Se trata de un total de 20 vehículos de distintas marcas y modelos, con el detalle de lo que trae cada uno y con el kilometraje realizado a cada rodado.

En esta ocasión, la Cámara de Diputados convino con el Banco Ciudad de Buenos Aires realizar la gran subasta el día 5 de diciembre de 2025 con horario de inicio a las 12:00 horas que será celebrada en modo electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar.

Esta subasta ya ha generado furor en el sitio del Banco Ciudad por lo que hay ya más de 6.000 interesados que buscarán participar de la misma en las próximas semanas.

La exhibición de los vehículos se realizará el 26 de noviembre de 10h a 14h en Av. Rivadavia 1841 , Ciudad de Buenos Aires.

En el remate publicado para el 5 de diciembre, la Cámara de Diputados pondrá a disposición 20 lotes de vehículos usados por funcionarios de la Cámara Baja del Congreso que fueron utilizados para la movilidad de distintos legisladores en los últimos años.

Por ejemplo, de la subasta participan autos como: Chevrolet Prisma Y Chevrolet Spin 2014, Peugeot 408 año 2012, Volwkswagen Bento y Bora del año 2010, una Pick Up Ranger S10 del año 2014 y un Renault Master. En total son 20 autos que serán exhibidos las próximas semanas.

Screenshot (16) Captura de la subasta que realiza Diputados en el Banco Ciudad.

Según el modelo del rodado elegido, el precio puede variar: los vehículos arrancan en una cifra que supera los $7.500.000 que puede ser un precio considerado barato en relación con los números del mercado y la gama de los vehículos que se ofrecen. En el caso de las camionetas, los precios van desde los $13.000.000 a los $16.000.000

Todos los vehículos tienen la Verificación Técnica Vehicular al día, según el sitio del Banco Ciudad.

Cómo participar de la subasta de autos

Ingresá al portal de subastas e iniciá sesión con tu usuario y clave. O generá tu usuario.

Una vez que ingreses, podrás visualizar el reloj regresivo que te indicará cuando comienza la subasta. Allí elegí la subasta de tu interés y suscribite. En caso de que desees también podés descargar las condiciones.

Allí deberás completar tus datos personales y aceptar las “Condiciones de venta” y presionar “siguiente”. Luego, deberás adjuntar el comprobante de depósito.

Te recomendamos descargar las “Condiciones de venta” para acceder a la información que necesitarás para completar los requisitos.

Dentro del sitio web del Banco Ciudad, los interesados podrán acceder a más información como por ejemplo: cómo participar de la subasta, cómo ofrecer dinero por tal producto y cómo retirarlo en caso de ganar la subasta.