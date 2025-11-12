ARCA subasta un yate de lujo incautado en Puerto Madero

ARCA dispuso la venta electrónica del yate a través del Banco Ciudad, en cumplimiento de una orden judicial.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso la subasta pública de una embarcación de lujo incautada en Puerto Madero, tras años de proceso judicial. Se trata del yate “Necha”, de bandera Islas Caimán, que había sido intervenido por infracciones al Código Aduanero (Ley 22.415) y permanecía amarrado en el Yacht Club de Puerto Madero.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 667/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se ordena la venta del bien “en el estado en el que se encuentra y exhibe”, bajo modalidad electrónica y a través del Banco Ciudad de Buenos Aires.

Detalles de la subasta La embarcación es una marca Azimut, modelo 92’, fabricada en 1990, y se encuentra en estado de conservación regular, según la verificación realizada por la División Control y Fiscalización Simultánea de la Dirección Aduana de Buenos Aires.

El catálogo con el valor base, descripción técnica y fotografías estará disponible para consulta en el sitio oficial del Banco Ciudad: subastas.bancociudad.com.ar. Allí también se informará la fecha exacta de la venta y los requisitos de participación.

Captura de pantalla 2025-11-12 112035 Todos los detalles de la subasta de ARCA. Foto: Boletín Oficial Qué debe hacer el comprador Quien adquiera la embarcación deberá realizar las reparaciones necesarias en un astillero habilitado, conforme a los requerimientos de la Prefectura Naval Argentina, antes de ponerla en funcionamiento. Además, deberá tramitar las certificaciones y documentación de navegación correspondientes.