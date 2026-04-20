Ganó $377 millones en el Quini 6: qué parte se queda ARCA

En el sorteo del Quini 6 del domingo 19 de abril, la modalidad Siempre Sale dejó un solo ganador que acertó los seis números (07, 11, 12, 26, 30 y 36). El afortunado, oriundo de Córdoba, se llevó un premio de $377.636.337, pero como ocurre con todos los premios de los juegos de azar, ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) aplica un descuento impositivo que reduce el monto final que recibe el ganador.

De acuerdo con la normativa vigente, ARCA descuenta un 31% sobre el 90% del valor del premio. Aunque el ganador recibió una suma millonaria, lo que finalmente llega a sus manos es considerablemente menor debido a la retención impositiva.

Cálculo paso a paso

Premio bruto por ganador: $377.636.337

Base imponible (90% del premio): $339.872.703

Impuesto ARCA (31% sobre la base): $105.360.538

Monto neto para el ganador: $272.275.799

En otras palabras, de los más de 377 millones anunciados, aproximadamente 105,7 millones quedan en manos de ARCA, y el jugador se lleva alrededor de $272 millones, lo que sigue siendo una cifra considerable, pero lejos de la cantidad inicial.

El descuento impositivo que sorprende

Este mecanismo de descuento es uniforme y se aplica a todos los premios de loterías y sorteos oficiales en Argentina. Aunque recibir más de 272 millones sigue siendo un premio que cambia la vida, la diferencia entre el monto anunciado y lo que efectivamente se cobra siempre genera sorpresa entre los jugadores.