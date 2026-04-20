Ganó $377 millones en el Quini 6: qué parte se queda ARCA
El ganador del Quini 6 de Río Cuarto se llevó $377 millones, pero ARCA aplicó un descuento impositivo que redujo el monto final del premio.
En el sorteo del Quini 6 del domingo 19 de abril, la modalidad Siempre Sale dejó un solo ganador que acertó los seis números (07, 11, 12, 26, 30 y 36). El afortunado, oriundo de Córdoba, se llevó un premio de $377.636.337, pero como ocurre con todos los premios de los juegos de azar, ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) aplica un descuento impositivo que reduce el monto final que recibe el ganador.
El impacto de ARCA en los premios
De acuerdo con la normativa vigente, ARCA descuenta un 31% sobre el 90% del valor del premio. Aunque el ganador recibió una suma millonaria, lo que finalmente llega a sus manos es considerablemente menor debido a la retención impositiva.
Cálculo paso a paso
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Premio bruto por ganador: $377.636.337
Base imponible (90% del premio): $339.872.703
Impuesto ARCA (31% sobre la base): $105.360.538
Monto neto para el ganador: $272.275.799
En otras palabras, de los más de 377 millones anunciados, aproximadamente 105,7 millones quedan en manos de ARCA, y el jugador se lleva alrededor de $272 millones, lo que sigue siendo una cifra considerable, pero lejos de la cantidad inicial.
El descuento impositivo que sorprende
Este mecanismo de descuento es uniforme y se aplica a todos los premios de loterías y sorteos oficiales en Argentina. Aunque recibir más de 272 millones sigue siendo un premio que cambia la vida, la diferencia entre el monto anunciado y lo que efectivamente se cobra siempre genera sorpresa entre los jugadores.