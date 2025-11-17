El Gobierno subastará viviendas del plan Procrear: cómo inscribirse para participar y cuáles son los requisitos

El Gobierno avanzará con la venta de viviendas y terrenos que pertenecían al plan Procrear, a través de subasta electrónica en la plataforma SUBAST.AR.

El Gobierno confirmó que pondrá a la venta, mediante subasta electrónica, viviendas y lotes que formaban parte del histórico plan Procrear. Se trata de inmuebles que eran propiedad del Estado Nacional y que ahora se comercializarán a través del sistema SUBAST.AR, administrado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La decisión fue comunicada en la resolución 396/2025, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el proceso de liquidación del fondo fiduciario que financiaba las obras de Procrear. La ejecución de la medida quedó bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, que es la encargada de organizar y habilitar cada subasta. De acuerdo con lo dispuesto, los remates alcanzarán a aquellos inmuebles del Estado que estuvieron vinculados a contratos de obra ejecutados total o parcialmente durante la vigencia del programa. Es decir, unidades con distintos grados de avance, que ahora se enajenan para generar recursos y atender deudas pendientes del fondo.

El precio base de cada vivienda o terreno será fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Además, cada proceso de venta deberá difundirse con anticipación a través de canales oficiales, detallando las características de los inmuebles, la modalidad de la subasta y los plazos para presentar ofertas.

Cómo funciona SUBAST.AR para las viviendas de Procrear La Secretaría de Obras Públicas sostiene que el uso de SUBAST.AR permite concentrar todas las operaciones de subasta en una plataforma única, con trazabilidad de las ofertas, registros electrónicos y reglas claras para los participantes. Según el Gobierno, este sistema garantiza mayor transparencia y competencia entre interesados.

Quienes quieran acceder a una vivienda o terreno de Procrear deberán cumplir con las condiciones establecidas en las bases y condiciones de cada remate.