Nueva resolución de ARCA: así quedan las reglas para pagar por débito automático

ARCA actualizó las condiciones del débito automático para monotributistas, autónomos y empleadores: qué cambia desde ahora.

La nueva norma de ARCA afecta a monotributistas, autónomos y empleadores del personal doméstico.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó una actualización clave que impacta en miles de contribuyentes. A través de la Resolución General 5790/2025, el organismo modificó las normas que regulan el pago mensual mediante débito automático para autónomos, monotributistas y empleadores del personal de casas particulares.

Qué cambió con la nueva norma de ARCA La resolución introduce un sistema de límites para frenar los intentos automáticos de cobro cuando la cuenta bancaria registra rechazos consecutivos. Según informó ARCA, estos rechazos suelen darse por falta de fondos, cuentas cerradas, cuentas suspendidas u órdenes de no pagar. Cada intento fallido genera un gasto en comisiones para la entidad recaudadora.

Con la nueva normativa, si se detectan tres rechazos seguidos del débito automático, ARCA enviará una notificación al contribuyente en su Domicilio Fiscal Electrónico. El aviso sirve para que la persona regularice la situación que impide el cobro. Si pese a la notificación se produce un cuarto rechazo consecutivo, la adhesión quedará cancelada.

Cada plazo fijo tiene sus ventajas y desventajas Foto: Pixels La resolución busca reducir costos por rechazos en cuentas bancarias. Foto: Pixels Qué deben hacer los contribuyentes a partir de ahora Quienes pierdan la modalidad de débito automático no podrán continuar con el sistema de pagos hasta gestionar una nueva adhesión. La reactivación no es automática y debe hacerse nuevamente desde los canales habilitados por la entidad bancaria correspondiente.

Además, la resolución aclara que las adhesiones solicitadas hasta el día veinte de cada mes comenzarán a tener efecto el mes siguiente. Esto significa que, si se realiza la gestión luego de esa fecha, recién impactará en el próximo período.