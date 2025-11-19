Nueva resolución de ARCA: así quedan las reglas para pagar por débito automático
ARCA actualizó las condiciones del débito automático para monotributistas, autónomos y empleadores: qué cambia desde ahora.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó una actualización clave que impacta en miles de contribuyentes. A través de la Resolución General 5790/2025, el organismo modificó las normas que regulan el pago mensual mediante débito automático para autónomos, monotributistas y empleadores del personal de casas particulares.
Qué cambió con la nueva norma de ARCA
La resolución introduce un sistema de límites para frenar los intentos automáticos de cobro cuando la cuenta bancaria registra rechazos consecutivos. Según informó ARCA, estos rechazos suelen darse por falta de fondos, cuentas cerradas, cuentas suspendidas u órdenes de no pagar. Cada intento fallido genera un gasto en comisiones para la entidad recaudadora.
Te Podría Interesar
Con la nueva normativa, si se detectan tres rechazos seguidos del débito automático, ARCA enviará una notificación al contribuyente en su Domicilio Fiscal Electrónico. El aviso sirve para que la persona regularice la situación que impide el cobro. Si pese a la notificación se produce un cuarto rechazo consecutivo, la adhesión quedará cancelada.
Qué deben hacer los contribuyentes a partir de ahora
Quienes pierdan la modalidad de débito automático no podrán continuar con el sistema de pagos hasta gestionar una nueva adhesión. La reactivación no es automática y debe hacerse nuevamente desde los canales habilitados por la entidad bancaria correspondiente.
Además, la resolución aclara que las adhesiones solicitadas hasta el día veinte de cada mes comenzarán a tener efecto el mes siguiente. Esto significa que, si se realiza la gestión luego de esa fecha, recién impactará en el próximo período.
A quiénes afecta este cambio
La medida alcanza a tres grupos de contribuyentes:
- Autónomos que ingresan sus aportes mensuales bajo el régimen correspondiente.
- Empleadores del personal de casas particulares incluidos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo.
- Pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado (monotributistas).
En todos los casos, la Resolución General 5790/2025 modifica las normas previas que regulaban los sistemas de adhesión, recategorización y permanencia. El objetivo central es mejorar la administración tributaria, evitar costos innecesarios y garantizar que los pagos se ejecuten correctamente.