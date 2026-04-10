PAMI permite cambiar el médico de cabecera: qué tener en cuenta y cuál es la fecha clave
Afiliados de PAMI pueden cambiar su médico de cabecera todos los meses. Cuál es la fecha límite, qué tener en cuenta y cómo impacta en la atención médica.
Los afiliados al PAMI tienen la posibilidad de cambiar su médico de cabecera cuando lo necesiten. El trámite es simple, pero tiene una fecha clave dentro del mes que define cuándo se hace efectivo y puede impactar en la continuidad de la atención.
Opciones para gestionar el cambio de médico en PAMI
El PAMI permite realizar este trámite de manera online, sin necesidad de asistir a una oficina.
Para hacerlo, hay que:
- Ingresar a la sección “Trámites Web” en pami.org.ar
- Seleccionar la opción de cambio de médico de cabecera
- Cargar datos personales como número de afiliado, DNI y número de trámite
- Seguir el paso a paso hasta confirmar la solicitud
Una vez completado, el sistema procesa el pedido automáticamente.
También existe la posibilidad de hacerlo de forma presencial en una agencia, con turno previo.
Qué documentos necesitás para cambiar el médico de cabecera
Para avanzar con el trámite, se debe presentar:
- DNI actualizado, con domicilio vigente
Si el trámite lo realiza otra persona:
- Apoderado: DNI propio + recibo de cobro del afiliado
- Tercero autorizado: DNI + nota firmada por el titular
Estos requisitos permiten validar la identidad y autorizar la gestión.
Cuál es la fecha clave para hacer el cambio en PAMI
El punto más importante es el plazo: el cambio debe solicitarse antes del día 20 de cada mes.
Si se realiza después, el pedido se procesa en el mes siguiente. Esto puede generar demoras en la asignación del nuevo médico y afectar la continuidad de la atención.
Por eso, es recomendable anticiparse, especialmente en casos donde se requiere seguimiento médico frecuente.
Para qué sirve el médico de cabecera en PAMI
El médico de cabecera es el profesional de referencia dentro del sistema de PAMI y cumple un rol central en la atención.
Entre sus funciones:
- Coordinar consultas
- Emitir recetas
- Derivar a especialistas
- Realizar el seguimiento del paciente
Mantener actualizada esta asignación es clave para garantizar una atención ordenada y acorde a las necesidades de cada afiliado.