PAMI permite cambiar el médico de cabecera: qué tener en cuenta y cuál es la fecha clave

Afiliados de PAMI pueden cambiar su médico de cabecera todos los meses. Cuál es la fecha límite, qué tener en cuenta y cómo impacta en la atención médica.

PAMI permite cambiar de médico de cabecera de una forma sencilla.

Los afiliados al PAMI tienen la posibilidad de cambiar su médico de cabecera cuando lo necesiten. El trámite es simple, pero tiene una fecha clave dentro del mes que define cuándo se hace efectivo y puede impactar en la continuidad de la atención.

PAMI da la opción para que sus afiliados puedan elegir a sus médicos especialistas. Foto: Freepik PAMI da la opción para que sus afiliados puedan elegir a sus médicos especialistas. Foto: Freepik Opciones para gestionar el cambio de médico en PAMI El PAMI permite realizar este trámite de manera online, sin necesidad de asistir a una oficina.

Para hacerlo, hay que:

Ingresar a la sección “Trámites Web” en pami.org.ar

Seleccionar la opción de cambio de médico de cabecera

Cargar datos personales como número de afiliado, DNI y número de trámite

Seguir el paso a paso hasta confirmar la solicitud Una vez completado, el sistema procesa el pedido automáticamente.

También existe la posibilidad de hacerlo de forma presencial en una agencia, con turno previo.