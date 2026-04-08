Delcy Rodríguez anunció un aumento "responsable" de los salarios en Venezuela a partir del 1 de mayo
La mandataria adelantó una suba de ingresos sin precisar el alcance. También anunció medidas económicas y laborales en medio de la crisis.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que el próximo 1 de mayo se aplicará un incremento salarial, aunque no precisó si alcanzará al salario mínimo o a los ingresos complementarios que perciben los trabajadores públicos.
"Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento y ese incremento será responsable", expresó la mandataria durante un mensaje a la nación que se extendió por casi media hora y que sufrió una interrupción momentánea por un corte de energía.
El anuncio se da en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y reclamos de distintos sectores laborales, en un país donde el salario mínimo permanece congelado desde 2022, mientras se han implementado esquemas de ingresos basados en bonificaciones.
Ingresos, bonos y contexto económico de Venezuela
Rodríguez recordó que en marzo se incrementó de 160 a 190 dólares un ingreso compuesto por dos bonificaciones que reciben los trabajadores públicos, calculado en bolívares según la tasa oficial. Este esquema no tiene impacto en beneficios laborales como aguinaldos o prestaciones.
La funcionaria vinculó esa mejora a ingresos extraordinarios derivados de la venta de fueloil, en el marco de una apertura del sector petrolero y de acercamientos con Estados Unidos.
Además, aseguró que el objetivo del Gobierno es avanzar en una recuperación progresiva del salario: "Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo".
Diálogo con trabajadores
En paralelo, la mandataria anunció la creación de una comisión para el "diálogo laboral", en respuesta a las protestas de trabajadores que reclaman mejoras salariales y condiciones laborales.
También ordenó la conformación de otra instancia destinada a la evaluación "estratégica" de los activos del país, en el marco de una agenda económica orientada a aumentar los ingresos del Estado.
Según explicó, estos espacios buscarán consensos entre el sector público, privado y los trabajadores para definir un nuevo modelo económico.
Convocatoria y escenario político
Rodríguez convocó además a una peregrinación nacional contra las sanciones internacionales, que comenzará el 19 de abril y culminará el 1 de mayo en Caracas.
La iniciativa se inscribe en un escenario político y económico complejo, atravesado por la inflación, la presión social y la necesidad de recomponer ingresos, en un país que busca estabilizar su economía a partir de mayores recursos provenientes de sectores como el petróleo y la minería.