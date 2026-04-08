Delcy Rodríguez anunció un aumento "responsable" de los salarios en Venezuela a partir del 1 de mayo

La presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , anunció este miércoles que el próximo 1 de mayo se aplicará un incremento salarial, aunque no precisó si alcanzará al salario mínimo o a los ingresos complementarios que perciben los trabajadores públicos.

"Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento y ese incremento será responsable", expresó la mandataria durante un mensaje a la nación que se extendió por casi media hora y que sufrió una interrupción momentánea por un corte de energía.

El anuncio se da en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y reclamos de distintos sectores laborales, en un país donde el salario mínimo permanece congelado desde 2022, mientras se han implementado esquemas de ingresos basados en bonificaciones.

Rodríguez recordó que en marzo se incrementó de 160 a 190 dólares un ingreso compuesto por dos bonificaciones que reciben los trabajadores públicos, calculado en bolívares según la tasa oficial. Este esquema no tiene impacto en beneficios laborales como aguinaldos o prestaciones.

Delcy Rodríguez anuncia que incrementará los salarios el próximo 1 de mayo en Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia que incrementará los salarios el próximo 1 de mayo en Venezuela

La funcionaria vinculó esa mejora a ingresos extraordinarios derivados de la venta de fueloil, en el marco de una apertura del sector petrolero y de acercamientos con Estados Unidos.

Además, aseguró que el objetivo del Gobierno es avanzar en una recuperación progresiva del salario: "Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo".

Delcy Rodríguez venezuela 2 Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. EFE

Diálogo con trabajadores

En paralelo, la mandataria anunció la creación de una comisión para el "diálogo laboral", en respuesta a las protestas de trabajadores que reclaman mejoras salariales y condiciones laborales.

También ordenó la conformación de otra instancia destinada a la evaluación "estratégica" de los activos del país, en el marco de una agenda económica orientada a aumentar los ingresos del Estado.

Según explicó, estos espacios buscarán consensos entre el sector público, privado y los trabajadores para definir un nuevo modelo económico.

Convocatoria y escenario político

Rodríguez convocó además a una peregrinación nacional contra las sanciones internacionales, que comenzará el 19 de abril y culminará el 1 de mayo en Caracas.

La iniciativa se inscribe en un escenario político y económico complejo, atravesado por la inflación, la presión social y la necesidad de recomponer ingresos, en un país que busca estabilizar su economía a partir de mayores recursos provenientes de sectores como el petróleo y la minería.