Nicolás Maduro enfatizó sobre el diálogo en Venezuela desde la prisión

A tres meses de su captura por parte de tropas estadounidenses, el exmandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, publicaron un mensaje por el Domingo de Resurrección.

En un hecho que marca la agenda política regional este Domingo de Pascua, el exgobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, rompió el silencio desde su detención. A través de un mensaje difundido en sus cuentas oficiales de X (antes Twitter) y Telegram, el líder chavista apeló a la retórica religiosa para enviar un saludo a sus seguidores, en el marco de los tres meses cumplidos desde su captura por fuerzas de los Estados Unidos.

Acompañado por su esposa, Cilia Flores, Maduro utilizó la festividad cristiana para trazar un paralelismo con su situación actual y el devenir político de Venezuela. El mensaje, cargado de simbolismo, se centró en la idea de la "resurrección" como un triunfo sobre las adversidades.

“Este domingo de resurrección es para decir con fuerza que esta es la victoria de la vida y la verdad. No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor”, señalaron Maduro y Flores en la publicación conjunta.

Llamado a la reconciliación en Venezuela Más allá del contenido místico, el texto incluyó un pedido de "unidad, diálogo y reconciliación". Se trata de un cambio de tono tras 90 días de encontrarse bajo custodia de tropas estadounidenses, luego de la operación militar que terminó con su mandato y su traslado fuera de territorio venezolano.

El contexto de la detención Cabe recordar que Nicolás Maduro fue capturado hace tres meses en un operativo que sacudió la geopolítica de América Latina. Desde entonces, Venezuela atraviesa un complejo proceso de transición bajo la mirada atenta de la comunidad internacional.