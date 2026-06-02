Cayó un meteorito y sacudió el noreste de Estados Unidos: la NASA reveló nuevos datos

El misterio que durante horas inquietó a miles de personas en el noreste de Estados Unidos comenzó a despejarse luego de que la NASA difundiera nuevos detalles sobre el meteorito que atravesó la atmósfera y provocó un fuerte estruendo el pasado sábado .

El fenómeno fue percibido en distintos puntos de Massachusetts, Rhode Island y New Hampshire, donde numerosos residentes reportaron vibraciones en sus viviendas, ventanas temblando, y un potente doble estallido que generó alarma y múltiples especulaciones.

Según la reconstrucción realizada por la agencia espacial estadounidense, el objeto tenía aproximadamente 1,52 metros de diámetro y una masa comparable a la de un elefante. Además, ingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad cercana a los 67.600 kilómetros por hora.

Los expertos determinaron que el meteoro recorrió cerca de 41,8 kilómetros antes de desintegrarse en la atmósfera. Sus restos terminaron cayendo en Cape Cod Bay, una bahía ubicada en el sudeste del estado de Massachusetts.

La potencia de la explosión

La NASA explicó que la energía liberada durante la explosión fue equivalente a unas 230 toneladas de TNT, una magnitud suficiente para explicar por qué tantas personas escucharon el estruendo y sintieron vibraciones en sus hogares.

La agencia también descartó versiones que circularon en redes sociales al confirmar que se trató de un objeto natural y no de un satélite, restos de basura espacial ni ningún otro artefacto de origen humano.

Las especulaciones que inundaron las redes

Antes de que llegara una explicación oficial, las hipótesis se multiplicaron entre los habitantes de la región. Algunos pensaron que se había producido un terremoto, mientras que otros atribuyeron el ruido a la caída de árboles debido a los fuertes vientos registrados durante la jornada.

También surgieron teorías más llamativas. Algunos usuarios relacionaron el fenómeno con posibles actividades extraterrestres, mientras que otros reportaron comportamientos inusuales de sus mascotas tras escuchar el estallido.

Por qué se confundió con un terremoto

La confusión fue tal que numerosas personas enviaron reportes al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) mediante la plataforma utilizada para registrar movimientos sísmicos percibidos por la población.

Sin embargo, los sismógrafos no detectaron ningún terremoto. Esa ausencia de actividad sísmica permitió confirmar que las vibraciones sentidas por los residentes estuvieron directamente vinculadas a la explosión atmosférica generada por el meteorito.

Un fenómeno más frecuente de lo que parece

La Sociedad Americana de Meteoros recibió reportes de observadores desde Delaware hasta Montreal, en Canadá. Algunos aseguraron haber visto una brillante bola de fuego cruzando el cielo, mientras que otros solo percibieron el estruendo y las vibraciones.

Los especialistas recordaron que este tipo de eventos ocurren con relativa frecuencia, aunque la mayoría pasa desapercibida porque se produce sobre océanos o regiones poco pobladas. En esta ocasión, la combinación entre la trayectoria del meteorito y la densidad de población en la zona hizo que el fenómeno tuviera una repercusión inusual.