Una ola de calor provoca un gran incendio forestal en la costa de Turquía

Turquía lucha contra gran incendio forestal en la costa mediterránea en plena ola de calor, con temperaturas superiores a los 35 grados.

Los bomberos turcos combaten este jueves un gran incendio forestal en el turístico distrito de Fethiye, en el suroeste de Turquía, mientras las altas temperaturas y los fuertes vientos mantienen activas las llamas pese al despliegue de centenares de medios terrestres y aéreos, en medio de una fuerte ola de calor.

El incendio forestal comenzó el miércoles en una zona boscosa de la aldea de Gökceovacik, en la provincia de Mugla, una región costera del suroeste de Turquía conocida por sus destinos turísticos en la costa mediterránea.

Las autoridades aún no han podido determinar todavía el origen del fuego, que ha sido avivado por el viento y las altas temperaturas de más de 35 grados, con lo que las llamas se extendieron y varias viviendas fueron evacuadas de forma preventiva. No se han registrado heridos, según las autoridades locales.

Turquía lucha contra el incendio forestal En las labores de extinción participaban 417 efectivos, 126 vehículos terrestres, cinco aviones y 14 helicópteros, según informó el Gobernador provincial.

Otro incendio forestal se declaró el miércoles en el distrito de Kuyucak, en la vecina provincia de Aydn, también en el oeste de Turquía y otro importante destino turístico de la costa del Egeo.