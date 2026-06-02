Un aliado de Donald Trump y Benjamín Netanyahu confirmó la tensa llamada revelada por Axios sobre Irán

Mark R. Levin, una de las voces conservadoras más influyentes de Estados Unidos y aliado tanto del presidente Donald Trump como del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu , confirmó la veracidad del informe publicado por Axios sobre una tensa conversación entre ambos líderes en torno a las negociaciones con Irán.

La revelación se produce en medio de un escenario marcado por los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Teherán y por la creciente preocupación internacional ante la escalada militar de Israel en distintos frentes de la región, incluido Líbano.

Mark R. Levin, una de las voces conservadoras más influyentes de Estados Unidos y aliado tanto del presidenteDonald Trump.

A través de una publicación en la red social X, Levin sostuvo que la filtración de la llamada privada entre Trump y Netanyahu constituyó una violación de la ley federal y terminó favoreciendo al régimen iraní y a Hezbollah .

Sin embargo, al referirse al contenido de la conversación, el comentarista dio por cierta la información difundida por el periodista Barak Ravid en Axios. "Si el contenido de la llamada es correcto, ya es suficientemente grave", afirmó, en una declaración que fue interpretada como una validación indirecta del reporte.

Tensiones por Irán y la seguridad de Israel

Según Axios, la conversación entre Trump y Netanyahu estuvo marcada por diferencias relacionadas con las negociaciones de paz con Irán y la estrategia a seguir frente a las amenazas que enfrenta Israel en la región.

Levin aseguró que la filtración perjudicó tanto a Estados Unidos como a Israel, ya que podría fortalecer la percepción de que Washington está dispuesto a realizar concesiones para alcanzar un acuerdo con Teherán. También advirtió que el régimen iraní podría interpretar la situación como una señal de debilidad.

Reclamo por la filtración

El conductor conservador cuestionó duramente a quienes revelaron los detalles de la llamada y sostuvo que la divulgación afectó la estrategia militar y diplomática de ambos países. Además, planteó que exponer conversaciones privadas entre jefes de Estado genera un precedente peligroso en momentos de alta sensibilidad internacional.

Por último, Levin reclamó una investigación para determinar el origen de la filtración. "¿Habrá una investigación del FBI para determinar quién filtró la información? Si no, ¿por qué no?", preguntó, elevando aún más la polémica en torno al informe que sacudió la relación entre Washington y Jerusalén.